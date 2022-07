Gessica Notaro torna tra i suoi delfini. "Più emozionante di Sanremo". L'intervista

La festa. I grandi concerti. Il ritorno nelle piazze. Ma nella Riviera romagnola che si coccola il successo di questa lunga Notte rosa, c’è una favola nella favola. È quella di Gessica Notaro, da ieri tornata al suo antico amore: i delfini. A parte una piccola parentesi (al parco Zoomarine a Roma), era da più di dieci anni che la showgirl riminese non lavorava con i delfini. Fino a ieri, quando Gessica per due volte ha ammaliato il pubblico del parco Oltremare di Riccione con lo show Delfini. Lo spettacolo della natura. Tanti spettatori si sono commossi, vedendola muoversi nella laguna con Pelé, Cleo, Candy e gli altri tursiopi del parco. "Alla fine dello spettacolo del mattina – racconta Gessica – una ragazzina di tredici anni è venuta da me in lacrime e mi ha detto: mi sono letta tutta la tua storia, sei la mia eroina". Un complimento che vale tanto... "Sì, e non è stata l’unica. La giornata di ieri è stata un vortice di emozioni, per me e per il pubblico. Ancora mi vengono i brividi. Sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell’Ariston al festival di Sanremo, Tornerò a Oltremare almeno due volte al mese". Cosa ha significato per lei riprendere a lavorare con i delfini dopo tanti anni? "I delfini sono animali veramente incredibili, dotati di grande intelligenza, e poi sanno trasmetterti un’energia enorme. Quando sei con loro dimentichi ogni problema della vita". Ne aveva bisogno, di dimenticare? "Sono in un periodo molto bello della mia vita. Ma l’opportunità che mi ha dato il gruppo Costa (proprietario di Oltremare e altri parchi della Riviera, ndr) mi ha permesso di tornare a fare quello che è stato per anni il mio lavoro e la mia passione. Avevo lavorato a Oltremare dal 2010 fino al ...