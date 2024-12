La rinascita di Caivano, inaugurato un polo universitario. Bernini: "Ora più opportunità per tutti"

Il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, ha inaugurato a Caivano (Napoli) il nuovo Polo Universitario. Ieri la cerimonia di apertura dell’anno accademico dei due nuovi corsi di laurea che saranno ospitati nella struttura: Scienze Motorie dell’Università Parthenope e Scienze Infermieristiche dell’Università ‘Luigi Vanvitelli’. "Ho sempre detto che il governo è a Caivano per rimanerci e oggi lo dimostriamo con i fatti – ha sottolineato la Bernini –. L’impegno è mantenuto. Questa giornata è un simbolo di rinascita. Lo studio, la formazione, la cultura e l’arte sono le chiavi di riscatto per il futuro". La struttura ospiterà laboratori di restauro artistico e progetti culturali e artistici per la messa in sicurezza di opere d’arte da sviluppare sul territorio di Caivano a cura dell’ateneo ‘Suor Orsola Benincasa’ e dellAccademia di Belle Arti di Napoli.