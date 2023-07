La riforma della giustizia Meloni cerca il dialogo Ma le toghe insistono: non facciamo politica

di Cosimo Rossi

Non fomentare né retrocedere di un passo. Questo il mandato, neanche troppo ufficioso, di palazzo Chigi in tema di rapporti con la magistratura. Forte anche delle dichiarazioni distensive da parte dell’Anm, la presidente del consiglio Giorgia Meloni informa così da Riga che si asterrà dall’intervenire fino alla conclusione del vertice Nato in corso nelle capitali baltiche, in appendice al quale si riserva di chiarire pubblicamente il proprio punto di vista nel corso del "punto stampa" coi cronisti al seguito. Spetta frattanto ai maggiorenti della coalizione il duplice incarico di stemperare le tensioni politico-istituzionali con le toghe e adempiere alla difesa d’ufficio degli esponenti di Fratelli d’Italia balzati all’attenzione della cronaca giudiziaria. Perché se da un da un lato la maggioranza si sente forte del fatto che le stesse toghe riconoscano il "mandato elettorale" ad attuare le riforme in tema di ordinamento giudiziario proposte dal Guardasigilli Carlo Nordio (compresa l’annosa e controversa questione della separazione delle carriere, che tuttavia rimane ancora in cantiere), dall’altro invece la presidente del consiglio mal digerisce l’esposizione – anzi, "la gogna" – mediatica che ha investito la ministra del turismo Daniela Santanchè, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Se l’opposizione di centrosinistra continua ad attaccare, con la segretaria del Pd Elly Schlein a dichiarare che Meloni è "ostaggio" delle inchieste, da parte della magistratura ieri son giunti segnali più che distensivi. "Sul disegno di legge del ministro Nordio abbiamo espresso riserve critiche, che abbiamo argomentato", sostiene il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia smentendo qualunque "interferenza indebita, né invasione di campo o potere di veto". Dichiarandosi "attoniti" per i sospetti, i magistrati ci tengono insomma a smentire qualunque intento politico. Ancor più netto, al riguardo, il segretario dell’associazione delle toghe. "Non bisogna scambiare quelle che sono critiche argomentate, basate su elementi seri – sostiene Salvatore Casciaro –, per opposizione e per messa in discussione di quella che è un’ovvietà, che spetta alle forze politiche, legittimate dal consenso popolare, decidere le riforme che ritengono più appropriate". Parole quasi inedite da parte del potere giudiziario per il modo in cui riconosce la piena potestà di quello legislativo, rispetto al quale in passato invece non sono mancate le asperità.

Sul disegno di legge di riforma Nordio, insomma, la magistratura sembra disporsi a un’interlocuzione esente da conflitti. Il Quirinale per primo, del resto, sarebbe intenzionato a mettere in campo la propria moral suasion per appianare eventuali controversie. Coerentemente col modo distensivo con cui interpreta il proprio ufficio, infatti, il presidente Sergio Mattarella più che esprimere riserve sul progetto Nordio potrebbe semmai sollecitare l’approvazione di qualche emendamento. Sta di fatto che le riforme ordinarie proposte dal Guardasigilli dovrebbero procedere senza scatenare particolari conflitti, compreso sul passaggio più delicato riguardante l’abolizione dell’abuso d’ufficio.

Altra storia per la separazione delle carriere. "Forza Italia intende mantenere l’impegno preso con i suoi elettori e quindi andremo avanti per rendere più efficace il nostro sistema giudiziario sia per quanto riguarda la giustizia penale che civile", sostiene in proposito il vicepremier Antonio Tajani. Cui fa eco da Fratelli d’Italia Lucio Malan: "Nessuno vuole fare una riforma contro i magistrati, la stragrande maggioranza dei quali fa un lavoro encomiabile". Sta di fatto, però, che nonostante gli annunci la riforma costituzionale (che perciò necessita di doppia lettura) ancora non è stata neanche proposta da parte del governo. Ingenerando perciò il sospetto da parte dei più maliziosi che la separazione delle carriere venga brandita dall’esecutivo come arma di ritorsione nei riguardi delle toghe per portare avanti l’approvazione delle altre riforme ordinarie proposte da Nordio.