La riforma della giustizia Il governo dà il via libera nel nome di Berlusconi "È solo il primo passo"

di Alessandro Farruggia

Approvato all’unanimità. La prima tranche della riforma della giustizia – una riforma in senso garantista, e che ragionevolmente ha avrà i voti della maggioranza ma anche del Terzo polo – è stata vara dal Cdm. "Questa riforma è frutto di sei mesi di lavoro ed erano già state calendarizzate e concordate con la presidenza del consiglio un paio di mesi fa – ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo Nordio – certo, spiace che Silvio Berlusconi non abbia fatto in tempo a vederla. Obiettivo è realizzare l’idea liberale e garantista del professor Vassalli. È’ il primo di tanti passi per una giustizia giusta che prevede anche un intervento di modifica della Costituzione, lo faremo secondo me entro la prima metà della legislatura (per permettere la separazione delle carriere dei magistrati. Ndr)". Ci auguriamo che le Camere valutino con obiettività e l’opposizione alla riforma sua razionale e non emotiva".

Tutte le anticipazioni sono confermate e il Guardasigilli difende gli otto articoli del testo a spada tratta. "Il reato dell’abuso di ufficio – ha spiegato Nordio – viene abrogato e così viene eliminata la paura della firma da parte degli amministratori. Ho sentito parecchie inesattezze sul vuoto di tutela che si realizzerebbe, un vuoto che non c’è affatto, l’arsenale normativo di cui disponiamo per combattere le amministrazioni infedeli è il più agguerrito di Europa". Non a caso, ha aggiunto, "il traffico di influenze rimane, è stato rimodulato completamente per enfatizzare i principi di tipicità, tassatività. E allo stesso tempo abbiamo aumentato la pena minima, un segnale di severità".

"Siamo poi intervenuti sulle intercettazioni, – ha proseguito Nordio – anche se non come vorremmo, ma lo faremo perché una radicale trasformazione del sistema, che ha raggiunto dei livelli quasi di imbarbarimento, presuppone una rivoluzione del codice di procedura penale. Intanto siamo intervenuti nel settore più sensibile in via d’urgenza per tutelare le terze persone che a loro insaputa vengono citate da persone intercettate che spesso faziosamente, volutamente, fanno il nome di terzi. La normativa approvata impedisce la pubblicazione dei nominativi di terzi".

Sull’applicazione della custodia cautelare in carcere, poi, si dovrà pronunciare un giudice collegiale, non più un singolo magistrato. E ancora: prima della decisione l’indagato dovrà essere interrogato dal giudice. "Sull’obbligo di interrogatorio prima della misura cautelare – osserva Nordio – è a garanzia dell’arrestando, ma non scatta in caso di flagranza o tentativo di fuga". "Abbiamo anche introdotto – ha proseguito il Guardasigilli – una limitazione dei poteri di appello del pm per quanto riguarda le sentenze di assoluzione. Se una persona è già stata assolta in un processo è irrazionale che il pubblico ministero possa appellare, perché o quel giudice è irragionevole e andrebbe cacciato o è sbagliata la norma. Abbiamo però limitato questa possibilità di appello rispettando i limiti posti da una sentenza della Corte Costituzionale". Come primo passo, non è poco.