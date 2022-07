La ricerca dei dispersi Si torna sul ghiacciaio ma il pericolo è enorme Un minuto per salvarsi

dall’inviata Rita Bartolomei PASSO FEDAIA (Belluno) Un minuto per scappare, al minimo segnale di pericolo. Sul ghiacciaio della Marmolada per questa mattina all’alba – meteo permettendo – si prepara un’impresa delicatissima. Questa volta si va sul terreno, nel ventre della montagna collassata, per riportare a casa i resti di chi non è mai tornato da quella maledetta escursione, domenica 3 luglio. In alta quota lavoreranno uomini e cani. I massimi esperti del soccorso alpino – c’è anche la Finanza – aiutati dalla tecnologia che dovrà garantire un sistema di allerta in presa diretta. "Doppler radar e due interferometri", spiega Nicola Casagli, il geologo dell’Università di Firenze specializzato nell’uso di questi strumenti. "Il doppler, costo tra 100 e 200mila euro, lo noleggio in Svizzera. L’ho già usato a Rigopiano e in Valtellina, in Italia sono stato tra i primissimi". Ma perché questa tecnologia così sofisticata non è stata utilizzata anche prima, per indagare sullo stato di salute del ghiacciaio? "Perché ci sarebbero centinaia se non migliaia di situazioni da verificare nell’intero arco alpino – è l’analisi del professore –. Non è pensabile avere strumentazioni così sofisticate per fare prevenzione, questi radar sono di supporto nelle emergenze. Però si possono fare altre cose. Ci sono tecnologie che attraverso l’uso di satelliti possono segnalare zone di criticità, quelle sì poi da monitorare. Ma i crolli come questo della Marmolada sono eventi troppo rari. Non c’è di fatto attenzione istituzionale". Mauro Gaddo, direttore di Meteo Trentino, aggiunge che i radar "sono usati di solito nelle frane. Ma il ghiacciaio invece è vivo, si muove tutto l’anno. Quindi questi strumenti andrebbero in confusione. Poi teniamo presente che siamo a quote molto alte, e sono apparecchiature delicate. Non avrebbe senso piazzarle su tutto l’arco alpino". Il rischio oggi in quota sarà altissimo. Il radar serve a scattare una foto del ghiacciaio, ...