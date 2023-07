La revisione è scaduta Stop alla funivia di Cortina

CORTINA (Belluno)

Una "disattenzione" burocratica ha imposto uno stop di almeno due settimane per una delle attrazioni storiche di Cortina D’Ampezzo, quella funivia del monte Faloria che porta a oltre 2mila metri in un panorama d’incanto sulla conca ampezzana. Da sabato scorso, alla cabina di partenza dell’impianto è comparso un cartello che recita "chiusa

per pratiche amministrative straordinarie". E non è un’incombenza da poco: si tratta della revisione alle funi di scorrimento della cabina, scaduta il primo giugno scorso e che doveva venire rinnovata dopo i sette anni previsti dalla normativa. L’impianto era invece ripartito per la stagione estiva il 23 giugno scorso; la scadenza non è invece sfuggita all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), organo di controllo del Ministero per le infrastrutture e trasporti che ha sostituito l’Ustif, con competenza sugli impianti a fune, che ha notificato l’irregolarità alla societá di gestione.

Subito è stato predisposto un servizio di navetta con dei pulmini e poi con dei fuoristrada, fino al rifugio. Ma la funivia ha una portata di almeno 350 turisti al giorno, mentre in auto si riducono a un’ottantina e con tempi più alti. Dietro la mancata revisione le difficoltà nell’individuare un’impresa che realizzasse

per il tempo l’intervento.