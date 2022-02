1 Riforma Csm

L’iter in commissione giustizia della Camera inizia il 14 ottobre 2020: il testo è firmato da Bonafede (M5s), all’epoca guardasigilli (nella foto). Ogni partito ha presentato emendamenti, poi il 16 dicembre 2021 la ministra Cartabia annuncia: ci penso io

2 L’intervento di Draghi

Fino a un paio di settimane fa, nel pieno della bagarre per l’elezione del capo dello Stato, Draghi s’era tenuto a distanza dalla riforma. Superato lo scoglio Quirinale, dopo il richiamo del rieletto Mattarella, il premier è sceso in campo in prima persona

3 I punti principali

La riforma interviene sulle modalità di elezione dei membri del Csm (oggi è un proporzionale puro), sul blocco del reingresso in magistratura dopo aver svolto un incarico elettivo o di governo e sul sistema di valutazione delle toghe