La Resistenza non ebbe un colore solo

Bruno

Vespa

Il comandante era Francesco De Gregori, ammazzato nel ’44 insieme con sedici compagni dai comunisti garibaldini di Mario Toffanin che volevano consegnare a Tito l’intera Venezia Giulia. Quando le ho chiesto perché vuole essere chiamata ‘patriota’ e non partigiana, mi ha risposto: "Perché io ho combattuto per tutti e non solo per una parte". Il punto è questo.

Solo la straordinaria abilità di Togliatti e l’indolenza degli altri (me lo riconobbe Andreotti) ha fatto della Resistenza una vittoria ‘comunista’.

In realtà, al censimento del 30 aprile 1944 , prima che cominciasse l’assalto al carro del vincitore (80mila partigiani a metà marzo ’45, 250mila a sfilare il 25 aprile) i combattenti erano soltanto 12.600, di cui solo 5.800 garibaldini. Gli altri erano 3.500 autonomi (come quelli della Osoppo), 2.600 azionisti di Giustizia e Libertà, 700 cattolici. Uniti nella lotta al nazifascismo, i combattenti erano divisi sul futuro dell’Italia nordorientale. "Eravamo d’accordo che avremmo parlato dei confini alla fine della guerra – mi ha detto Paola Del Din –, ma i comunisti volevano consegnarci a Tito subito".

La prima operazione-verità di un rinnovato 25 aprile è questa: i comunisti erano i meglio organizzati, ma non sono stati i soli a fare la Resistenza.

Una seria opera di pacificazione deve partire dalla giusta ripartizione dei meriti (chi ricorda più il generale Cadorna, comandante militare della Resistenza e il banchiere liberale Pizzoni, presidente del Comitato Liberazione Alta Italia e chiave finanziaria dei partigiani?). E approdare alla distinzione tra fascisti delle Brigate Nere, autori anch’essi di violenze atroci, e i giovani che si arruolarono con Salò per riscattare il ‘tradimento’ del 25 luglio. L’egemonia di una parte è incompatibile con una memoria condivisa.