La regina Camilla nel Paese dell’amore

Bonetti

La regina Camilla ha passato buona parte della giornata di ieri lontano dal suo re, nel giorno del loro 20esimo anniversario di matrimonio, in giro per scuole e istituzioni romane. Vestita con un abito blu a pois, la regina è stata conquistata dal calore della gente, con cui le piace spesso mischiarsi e chiacchierare tanto da venire spesso descritta come una dallo spiccato ‘common touch’, ovvero una che con la gente comune si trova a proprio agio. Per il suo anniversario d’amore, le sono state offerti gelati, pizze e tanti bigliettini d’auguri, che lei ha apprezzato molto pur sembrando a tratti impacciata, quasi imbarazzata dalla generosità della gente. E subito sono partiti i confronti con Lady Diana, la ‘principessa del popolo’ che aveva un feeling con tutti e abbracciava e baciava soprattutto i bambini. Camilla, 77 anni, è più riservata, meno espansiva della sua ‘rivale’, ma chi la conosce sa che ha un sense of humour straordinario e che fa tanto ridere il re, che con lei trova tutto meraviglioso. E la scelta di venire in Italia, proprio in questa data così significativa per loro, non è senz’altro casuale. Re Carlo III vuole che la moglie venga accettata anche all’estero come sua diletta sposa, soprattutto nel paese dell’amore, che per molti inglesi rimane per sempre l’Italia.