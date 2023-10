La Rai divide l’opposizione. M5S col governo, sdegno Pd

Anche al M5S piace la Rai "sovranista". O almeno così pare, a giudicare dal voto che ieri ha accompagnato il via libera, da parte della Commissione di Vigilanza Rai, al Contratto di Servizio Rai. Un voto sul quale rischiano di crollare le ipotesi di convergenza delle forze di opposizione, visto che il voto favorevole decisivo è arrivato proprio dal Movimento 5 Stelle. A votare contro Pd e Italia Viva, mentre Azione di Calenda si è astenuta.

Il documento in questione è un passaggio fondamentale per il prossimo quinquennio della Rai e, nel caso specifico, aveva alimentato polemiche in relazione al passaggio sulla famiglia tradizionale, con la promozione di "natalità e genitorialità" introdotta dalla maggioranza nella prima bozza. Tema che aveva sollevato enormi contestazioni da parte delle forze di opposizione. Una spaccatura, quella tra M5S, Pd e le altre forze di opposizione, che si è materializzata nelle dichiarazioni successive al voto. Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e Cultura del Pd, giornalista ed ex uomo della tv pubblica a fianco di Michele Santoro negli anni d’oro di Raitre, ha attaccato la forza politica guidata da Conte: "Si è consumata una rottura democratica perché nell’industria culturale e informativa più importante del Paese si è voluto imporre il punto di vista della destra sovranista. Un passo indietro che fa male al pluralismo. Dispiace che i 5Stelle abbiamo votato a favore di una Rai che, a reti unificate, vorrebbe propagandare le gesta del governo di destra. Noi ci opporremo a questo disegno".

Tra gli emendamenti bocciati, ci sono quelli a favore della rappresentazione di "modelli femminili e maschili paritari e non stereotipati" e la promozione del "rispetto della parità di genere e diversità di orientamento sessuale", così come sono stati bocciati gli emendamenti sul contrasto ai conflitti di interesse e sulla trasparenza. Una serie di risposte che hanno motivato il passo indietro del relatore di minoranza, Antonio Nicita.

Dai 5 Stelle, a loro volta, arriva la critica al Pd per "una presa di posizione ideologica e soprattutto sconnessa dal contenuto del parere. Per il M5s la tutela del giornalismo d’inchiesta resta un punto imprescindibile: abbiamo visto l’impatto enorme che trasmissioni come Report hanno sulla politica e sull’opinione pubblica. Il solo rischio che questo riferimento venga meno impone il dovere di votare Sì al parere". Parte ora l’iter del contratto di servizio che accompagnerà la Rai fino al 2028, periodo in cui la tv pubblica dovrà "accrescere le competenze del pubblico in relazione alle nuove sfide della transizione ambientale e digitale, contribuendo "alla promozione della natalità e della genitorialità, della parità di genere e delle pari opportunità e del volontariato".