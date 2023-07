La ragazza senza velo sfida la polizia morale "Non mi fate paura"

Ha sfidato il regime iraniano, camminando per le strade senza indossare il velo. Un video, diventato virale su Internet, mostra una ragazza che non indietreggia di fronte all’oppressione della teocrazia di Teheran che vorrebbe costringere le donne a seguire i dettami dell’islam fondamentalista. "Sei una criminale", le dice un pasdaran mentre lei cammina senza velo in pubblico a Karaj. "No non lo sono, non cercare di minacciarmi, sono una donna adulta e difendo i miei diritti, il tempo di avere paura di voi è finito – è la replica di Parmida Shahbazi –. Ho il diritto di vestirmi come voglio". Per questo suo gesto di coraggio la donna, insegnante di tedesco, è stata arrestata e poi rilasciata dopo essere stata costretta a intervenire in un filmato di scuse sulla tv di Stato. Da domenica scorsa il regime iraniano è tornato a dare un giro di vite sulla morale per sedare la protesta delle donne.