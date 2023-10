La rabbia della maggioranza: "Le toghe ci vogliono impallinare. Ma stavolta andremo in fondo"

ROMA

"È un film già visto, ma stavolta andremo fino in fondo, non faremo impallinare dai magistrati i provvedimenti chiave del nostro governo. Chi lo pensa, si illude", dice una autorevole rappresentante del governo. Il sospetto è che ci sia una giustizia che decide con pregiudizio in materia di immigrazione, ed è soddisfatta se può mettere in crisi un approccio securitario.

"Sbarcato da 10 giorni, e ricorso subito accolto dal Tribunale. Ma aveva l’avvocato sul barcone? Riforma della giustizia, presto e bene", scrive a caldo Matteo Salvini. Che si sente con il ministro dell’Interno Piantedosi e il Guardasigilli Nordio e poi rincara la dose pubblicando sui social le motivazioni della sentenza e aggiungendo: "Serve una profonda riforma della Giustizia". Questa è la convinzione della maggioranza, che serva un "salto di qualità". Tra i più irritati i leghisti: "Tunisino liberato a tempo di record. Stupisce – dicono Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, capigruppo di Camera e Senato – che la giustizia italiana di fronte al solito ricorso di un immigrato ritrovi velocità e scatto che gli italiani invocano da anni. È vergognoso che Salvini per aver esercitato le proprie funzioni da ministro dell’Interno sia in tribunale. Questo è il film della sinistra che rende ridicolo il nostro Paese".

Anche FdI non lesina critiche: "Muove più sdegno che sorpresa la notizia dell’avvenuto annullamento", tuona il capogruppo Tommaso Foti. "Il Tribunale – rincara la dose Sara Kelany, responsabile immigrazione del partito – ha assunto decisioni politiche e ideologiche. Che sconfessano non solo e non tanto il decreto del governo, ma la normativa Ue su cui il decreto poggia". "Vedremo la decisione finale dei giudici – osserva il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli – ma riteniamo che sia un problema da affrontare sul piano politico". I magistrati respingono le accuse: "Non partecipiamo all’indirizzo politico e governativo, facciamo giurisdizione – commenta il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia –. È fisiologico che ci possano essere provvedimenti dei giudici che vanno contro progetti e programmi di governo. E questo non deve essere vissuto come una interferenza , questa è la democrazia".

Esultano invece le opposizioni. "Sul diritto d’asilo, si persegue da parte del governo una strada repressiva. Un attacco frontale che ha prodotto norme cervellotiche che hanno creato l’emergenza, mentre non c’è alcuna invasione", afferma la segretaria Pd Elly Schlein. Per il capogruppo M5s in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci, la decisione della giudice "conclama l’ennesimo fallimento del governo. Anche la norma sui tanto sbandierati centri per le espulsioni accelerate si rivela un buco nell’acqua". Per il verde Angelo Bonelli "il governo è inadatto ad affrontare i problemi, incolpa gli altri ma se la dovrebbe prendere con la sua incapacità", mentre il leader di +Europa Riccardo Magi non ha dubbi: "La pronuncia del Tribunale di Catania è un colpo pesante per la credibilità e l’azione del governo perché sancisce l’illegittimità delle decisioni del governo su tutta la linea".

Alessandro Farruggia