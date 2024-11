ll promotore di giustizia del Vaticano ha confermato l’esistenza in Vaticano di un dossier su Emanuela Orlandi. "Chi ha custodito questo fascicolo finora, visto che in più occasioni, è stato riferito pubblicamente dalle autorità vaticane che non esisteva alcun fascicolo?", chiede la legale degli Orlandi, Laura Sgrò. Rabbia di Pietro Orlandi.