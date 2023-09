La questione sbarchi. Meloni sfida la Germania: "Accolga i migranti delle ong"

Siamo tutti nella stessa barca, la soluzione alla questione migrazioni non può che essere europea. Ma qui viene il difficile perché se sui massimi sistemi l’Europa è concorde, nel dettaglio è divisa. "È tempo di affrontare la questione in modo concreto, strutturale, possibilmente definitivo. Chi ha ritenuto che la questione migratoria potesse essere racchiusa dentro i confini di un’unica nazione – premier Giorgia Meloni al termine del vertice Eu Med9 – sta prendendo un abbaglio, sta facendo un grande errore. Noi con i paesi di primo impatto rischiamo di essere le prime nazioni a essere travolte ma in assenza di risposte strutturali tutti quanti verranno travolti da questo problema". Ma le divisioni ci sono. Nazionali e anche ideologiche, tra destra e sinistra. Come quelle che vedono confrontarsi l’Italia con la Germania. Apertamente ammesse da Meloni.

"Sul Patto immigrazione e asilo giovedì ho avuto degli scambi con il cancelliere Scholz – ha rivelato –. Sulle Ong c’è stato un mezzo passo indietro, per noi la redistribuzione non è mai stata la priorità. L’unico modo per risolvere il problema è il lavoro che noi stiamo facendo sulla dimensione esterna". "Dopodiché – ha aggiunto – noi siamo stati molto cooperativi sul tema del Patto. Ma ieri la Germania è arrivata con alcuni emendamenti, uno in particolare che per noi rappresenta un passo indietro. È quello che riguarda le Ong". "Capisco la posizione del governo tedesco – ha poi aggiunto andando al cuore del problema – ma a quel punto se loro vogliono tornare indietro sulle regole delle Ong allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il Paese responsabile dell’accoglienza dei migranti che vengono trasportati su una nave di una Ong è quello della bandiera della nave dell’Ong. Non si può fare la solidarietà con i confini degli altri".

Ma la Germania (che sul regolamento ha già la maggioranza) non intende cambiare i suo approccio pro Ong, come si è visto anche da una polemica scoppiata tra Elon Musk e Berlino. Sul suo social, Musk ha ritwittato un video di operazioni di salvataggio in mare di Ong sovvenzionate dal governo tedesco e che "raccolgono migranti illegali per poi portarli in Italia". "I tedeschi ne sono consapevoli?", si è chiesto il patron di X sul social. L’account del ministero tedesco degli Esteri ha quindi risposto direttamente a Musk: "Sì, e si chiama salvare vite".

Sul tema, guardando anche alle prossime europee, è intervenuto a dare una mano a Meloni anche il presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo, il tedesco Manfred Weber: "Azioni unilaterali e non coordinate, come le navi delle Ong tedesche che trasportano i migranti nei porti italiani, non avvicinano la riforma dell’immigrazione. Tutti i Paesi devono compiere uno sforzo". Come dire a Scholz: la tua non è la nostra linea.

Nel frattempo tiene l’intesa dell’Italia con la Francia. A Malta Emmanuel Macron ha avuto parole di sostegno per Roma: "Viviamo una situazione eccezionale, specialmente quella che ha toccato Lampedusa, e ora ci deve essere una risposta europea unica, tutti dobbiamo dare solidarietà all’Italia e ai primi porti di approdo" e ha rispetto al trilaterale tenuto con il premier italiano e con von der Leyen ha fatto sapere che "si cerca un’intesa per dare contenuto ai dieci punti di Lampedusa". Sarà dura, ma prima del vertice di Granada del 5-6 ottobre il tassello del regolamento sulle crisi dovrebbe essere realtà, anche se è ancora da vedere se la Germania mollerà sulle Ong (improbabile) o se l’Italia lo voterà malvolentieri o si asterrà.