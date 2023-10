La psicologa aiuta i superstiti: "Ma questi traumi rimangono"

La psicologa Rita Lorio, esperta nella gestione dei traumi, lavora ogni giorno al fianco di persone che hanno subito le conseguenze di incidenti o della perdita di persone care. Quella che sta vivendo è l’emergenza più grave finora gestita nel corso della carriera, con il team di esperti messo in campo dall’ospedale di Mestre per assistere i superstiti dell’incidente stradale e i parenti delle persone morte o ferite che ieri si sono recate in ospedale. "I feriti che in questo momento sono coscienti – spiega la psicologa – sono comprensibilmente sotto choc e confusi: noi stiamo assistendo i pazienti, e i parenti arrivati in ospedale, con un team di psicologi". Sono arrivati alcuni ucraini, che si trovavano già in Italia, e persone di nazionalità tedesca e spagnola. "Abbiamo interpreti in grado di parlare ucraino, russo e tedesco – racconta la specialista – e abbiamo inserito un altro interprete per comunicare con gli spagnoli. Il primo passo è riorientare le persone, che si trovano in uno stato di grande agitazione e confusione. Una fase che va gestita con la massima delicatezza". Edgardo Contato, direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, parla di "una situazione drammatica che colpisce Venezia e tutto il mondo", per la quale "abbiamo messo in campo le nostre migliori risorse".

a. g.