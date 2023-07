La protesta è un diritto "regolato"

Andrea

Ropa

La differenza sostanziale tra lo sciopero dei ferrovieri italiani e quello degli attori di Hollywood, curiosamente sovrappostisi in un’afosa giornata estiva, sono i destinatari finali dei disagi che provocano. Nel primo caso milioni di viaggiatori che aspettano di partire per le vacanze con le valigie in mano e la voglia irresistibile di ‘staccare la spina’; nel secondo i grandi studios americani che rischiano di ritrovarsi senza star nei festival del prossimo autunno. Ma la leva del danno provocato, sul quale si basa la minaccia dei lavoratori di incrociare le braccia, colpisce più le nostre stazioni o le spiagge californiane? Sul diritto di sciopero, la Costituzione non lascia spazio a interpretazioni creative. L’articolo 40 scolpisce che esso "si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano". E queste leggi, la 1461990 successivamente modificata dalla 832000, stabiliscono le limitazioni a tale diritto, compresa la precettazione che ha scatenato la lite fra i sindacati e Matteo Salvini.

La Cgil, addirittura, ha fatto ricorso al Tar contro il diktat del ministro e i giudici regionali lo hanno respinto, riconoscendo prioritari gli interessi degli utenti rispetto a quelli dei lavoratori. Il problema è coniugare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilità. Il sentiero è stretto e impervio, trattandosi entrambi di diritti costituzionalmente garantiti, ma la scelta del Tar ha fatto pendere la bilancia dalla parte della pubblica utilità. Con ciò creando un precedente importante, che dovrebbe far riflettere i sindacati anziché provocarne le ire. Più in generale è lo strumento stesso dello sciopero che dimostra di non essere adeguato ai tempi della rivoluzione digitale. Fenomeno che va di pari passo alla perdita di potere contrattuale da parte delle organizzazioni sindacali, spesso incapaci di interpretare le complessità di un mercato del lavoro neppure lontano parente di quello del secolo scorso.