La protesta dei trattori prosegue in tutta Italia. Bruciata la bandiera Ue

Ancora proteste degli agricoltori in Italia. Domenica in piazza a Torino, con una manifestazione e un corteo, dove è anche stata bruciata una bandiera dell’Europa; ad Alessandria, dove è stata programmata una mobilitazione fino al 3 febbraio. Trattori anche a Trento, nel Metapontino e ad Avellino dove oggi è previsto un corteo che si concluderà sulla A16 Napoli-Canosa. Sulla A1 i trattori hanno nuovamente invaso il piazzale appena fuori l’autostrada, sul prato della rotatoria centrale, e hanno attraversato le strade che portano al casello senza comportare il blocco del traffico.

"Abbiamo iniziato il 22 e andremo a oltranza con le manifestazioni in tutto il Paese", dice da Torino Danilo Calvani che guida il Comitato degli agricoltori traditi, intervenuto dal palco in piazza Castello dove è stata organizzata una iniziativa per l’agricoltura italiana firmata dalla ‘Variante torinese’ nata nel 2020 per opporsi alle restrizioni e ai vaccini contro il Covid e dal Comitato per i diritti umani Piemonte.