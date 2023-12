La promessa di Francesco. Funerali sobri ai Pontefici: "Per me pronta una tomba in Santa Maria Maggiore"

Funerali dei Pontefici più sobri, con un rito rivisto e ritoccato. "Lo sto facendo con i miei cerimonieri, lo semplifichiamo". Poi l’annuncio del luogo prescelto per la sepoltura, quando sarà. Una nicchia sobria all’interno della prestigiosa Cappella paolina, a pochi metri dall’icona mariana della Salus Populi Romani nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Fuori del Vaticano e nemmeno nell’altra importante basilica per la cristianità, la più antica in assoluto, San Giovanni in Laterano.

A quasi un anno dalla morte del suo predecessore Benedetto XVI, con cui ha coabitato in modo del tutto inedito, Francesco parla con schiettezza disarmante di quanto ha disposto per la sua stessa scomparsa. E anche delle sue condizioni di salute che, inutile nasconderlo, a pochi giorni dal compimento del suo 87esimo compleanno il prossimo 17 dicembre, preoccupano. "La vecchiaia non si trucca – confida in una intervista all’emittente messicana N+ –, è se stessa, si presenta così com’è e bisogna saper accogliere i doni della vecchiaia. Bisogna accettare che si può fare molto bene da un’altra prospettiva".

Chiaramente Bergoglio allude alla gonartrosi che lo costringe a usare ormai in modo quasi permanente la carrozzina per gli spostamenti. Ma anche alla bronchite che lo ha costretto, prima volta nei suoi dieci anni di pontificato, ad annullare all’ultimo un viaggio internazionale, quello tanto desiderato a Dubai per partecipare alla Cop28 e sferzare i leader mondiali sull’emergenza climatica. "Mi sento bene – ostenta comunque – mi sento migliorato, a volte mi dicono che sono un incosciente perché ho voglia di fare le cose, di muovermi. Quindi sono buoni segnali, no?".

Davanti alle telecamere appare sorridente e rilassato pur avendo grattacapi non da poco: sabato arriva finalmente a sentenza dopo quasi due anni il processo sugli investimenti spericolati relativi al palazzo di Londra, già definito “il processo del secolo” dati i capi di accusa e le personalità alla sbarra, tra cui il suo ex braccio destro, il cardinale Angelo Becciu. E c’è anche l’interrogativo delle dimissioni che sempre aleggia da quando Ratzinger ha aperto la strada. "Ho visto il coraggio di Benedetto quando si è accorto che non poteva, ha preferito dire basta, e questo mi fa bene come esempio – afferma -, chiedo al Signore di dire basta ma quando lui vorrà". Tradotto: io non mi dimetto.

Tanto che Bergoglio continua a riempire la sua agenda: i vescovi del Belgio lo aspettano nel loro Paese in primavera ed è lo stesso Francesco a rivelare che oltre a un viaggio “pendente” in Polinesia, potrebbe essere giunto il momento di effettuare una visita nella sua terra natale, l’Argentina, nonostante il fango che a palate gli ha gettato addosso il neo presidente Javier Milei. Francesco è disposto ad accettare il suo invito, scattato a nemmeno 24 ore dalla chiusura delle urne. "In campagna elettorale le cose si dicono per scherzo", minimizza.

Tutto comunque è da definire. Per ora, in Vaticano, si cerca di leggere tra le righe la scelta della sepoltura, ben lontana da San Pietro dove riposa Ratzinger mentre, come tormentoni estivi, tornano anche i toto-nomi di un possibile conclave, specialmente dopo che il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, è finito nel mirino dell’ultradestra per il suo appoggio alle Ong.