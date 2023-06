La prof uccisa 40 anni fa L’allievo sexy, la droga e l’arte Il delitto del Dams sconvolse l’Italia

di Gianni Leoni

Se era bella? Piuttosto un tipo. Nera di capelli e a volte di umore, il look da punk lady, il fisico asciutto e lo sguardo acceso da un pizzico di stupore, Francesca Alinovi portava in giro una figura di donna colta, intraprendente, brillante e un po’ eccentrica. Morì di coltello e di mistero, a 35 anni, sul pavimento di casa, in via del Riccio 7, minuscolo stradello nel cuore della Bologna antica. Una lama senza rabbia disegnò sul suo corpo una trama di 47 ‘insignificanti ferite’ profonde non più di un centimetro concentrate soprattutto sul torace, sul viso e su un braccio. Solo una, quella alla giugulare, le riempì di sangue la gola, le spense la vita e, dal collo, prese spinta in un rivolo verso il tappeto e tutt’intorno. La trovarono distesa sul pavimento, composta e vestita anche con un giubbino in pelle nonostante il caldo, due grandi cuscini sul volto e su un fianco e, su una parete, la dedica di una frase oscura e sgrammaticata: ’Your non alone any way’, traducibile più o meno in ‘Non sei sola’.

Era il 12 giugno ’83, giusto quarant’anni fa, cielo stellato, aria immobile, afa e scarso traffico. Furono i vigili del fuoco a trovarla, chiamati da un vicino perché la stimata critica d’arte del Dams era scomparsa da due giorni e perché l’appartamento del vicolo, sepolto di dischi e di quadri, non diffondeva più le melodie che spesso accompagnavano i pomeriggi e le serate. Un delitto nell’ambiente del Dams, forse un sadico gioco finito male, quasi un seguito in ‘maniera lieve’ del fattaccio di fine ’82 quando un altro coltello, stavolta spietato e a lama lunga, massacrò la schiena di Angelo Fabbri, pure studente del Dams e apprezzato allievo di Umberto Eco. Due omicidi senza colpevoli, senza testimoni e senza movente, ma soprattutto con lo scenario dello stesso istituto sullo sfondo. Ce n’era abbastanza per dare il via all’intrigante etichetta dei ‘Delitti del Dams’, brutta serie integrata, sempre nell’83, dalla morte violenta di altri due iscritti: Liviana Rossi in luglio e, nella prima nebbia di novembre da quella di Leonarda Polvani. Il caso Rossi ebbe un concreto sviluppo investigativo: morì per un’aggressione a sfondo sessuale, a Crotone. L’eco del colpo di pistola che uccise Lea Polvani, invece, uscì dalla grotta della Croara, sopra Bologna, dove il corpo venne recuperato e da lì si perse nel nulla seguito da una sfumata catena di domande, di ipotesi e di congetture.

La cupa striscia dei delitti del Dams, allora, prese consistenza e divenne uno degli argomenti più dibattuti di quell’anno in città e non solo anche per la notorietà dei suoi protagonisti. Francesca Alinovi, in particolare. Stimatissima critica d’arte e docente d’istituto aveva fondato una nuova corrente detta ‘Enfatismo’ che radunava fotografi e musicisti di talento. Tra questi emerse la figura di un tenebroso studente pescarese di estetica dell’Arte per cui l’insegnante, forse neppure ricambiata, aveva perso la testa: Francesco Ciancabilla, 24 anni, bello e impossibile, qualche confidenza con la droga e ambigue tendenze sessuali.

"Domenica sono stato in casa di Francesca, un’amica, dalle 15 alle 19 poi me ne sono andato", disse a indagini appena avviate. L’inchiesta, invece, lo chiamò in causa come unico sospettato, ma il processo, senza pagine concrete, finì con l’assoluzione. L’appello scrisse una pagina opposta con l’indice accusatorio puntato verso Ciancabilla e una condanna per omicidio preterintenzionale. Tutto risolto? Macché. Francesco Ciancabilla, alla lettura della sentenza, era già un’ombra poi un fantasma braccato qua e là. Lo scovarono 11 anni dopo in Spagna, dove si era nascosto. Allo scatto delle manette ribadì: "Non sono stato io". E lo stesso ha detto a polsi liberi, nel 2005, 9 anni dopo l’arresto. Adesso è un uomo libero, ha 63 anni, frequenta Pescara, dipinge volti, paesaggi ed emozioni. Forse anche quelle di giorni lontani.