La principessa Kate. Primo impegno dalla chemio. Abito nero e volto provato

Due apparizioni pubbliche nel giro di due giorni dopo mesi di assenza, al fondo di un anno che suo marito ha definito "brutale". Chi cerca tracce della malattia e della chemio sul viso della principessa li troverà per forza, Kate Middleton non torna da una vacanza. Però sorride e appare serena, come vuole il protocollo ma più di tanto non si può simulare. Cappotto nero in stile militare con fiocco in velluto rigenerato firmato da Catherine Walker &Co, veletta e tre spille a forma di papavero rosso, simbolo del Remembrance Day e omaggio ai caduti in guerra. Fissare lo sguardo sugli accessori floreali che ogni membro della famiglia reale indossa nei giorni che precedono l’11 novembre è un sollievo, molto più elegante che interrogare le borse sotto agli occhi. E allora via con le foto di rito. Sotto i papaveri c’è una spilla d’argento della Fleet Air Arm, ai lobi gli orecchini di perle e diamanti del Bahrein appartenuti alla regina Elisabetta II. La funzione solenne della domenica al cenotafio di Londra è in onore della sovrana scomparsa, il nero di ordinanza, ogni gioiello rappresenta un richiamo alla storia della Corona. La vita riparte nel cuore della tradizione, vale la pena tirare fuori dalla collezione privata anche il regalo del sovrano del Bahrein che fu il regalo di nozze per due sposi all’epoca non ancora sul trono. Elisabetta indossava quegli orecchini nel primo ritratto del Comando reale realizzato da Dorothy Wilding nel 1952. Kate li portava al funerale del principe Filippo nel 2021 e prima ancora nella stessa cerimonia del Remembrance Day all’Abbazia di Westminster nel 2016. Di piccoli dettagli è fatta una monarchia, soprattutto quando il destino si mette contro e il popolo cerca conferme. Tutti gli sguardi erano calamitati su di lei quando sabato è comparsa per la prima volta sotto il braccio protettivo di William. Spudoratamente chic come sempre, capelli ondulati, al dito l’anello di fidanzamento con zaffiri e diamanti un tempo appartenuto a Lady Diana, gioiello che da tempo non si avvistava sulla sua mano. Intorno, molto meno interessanti, il marito e re Carlo, il principe Edoardo e Sophie duchessa di Edimburgo, la principessa Anna e suo marito.

Assente solo Camilla, in fase di recupero da un’infezione toracica a testimonianza di quanto trasversale sia stato per la famiglia l’effetto dell’annus horribilis. Durante il periodo della chemioterapia Kate Middleton si era presa una pausa dagli impegni istituzionali e aveva accettato di mostrarsi solo in occasioni simboliche come la finale di Wimbledon dello scorso luglio. Stavolta è diverso. Un tuffo senza tentennamenti nella storia e nel ruolo che fa dire agli inglesi "yes, she’s back".