La prima di un Papa in diretta Facebook Francesco: "Buonasera a tutti, brava gente"

"Buonasera brava gente. È vero che siete bravi? Così mi ha detto padre Enzo". Sono le parole che papa Francesco, durante una diretta social sulla pagina Facebook di padre Enzo Fortunato, ha rivolto agli utenti collegati con il francescano. "Grazie del vostro lavoro e del volervi nutrire con l’acqua che è la parola di Dio – continua nel video il Santo Padre –. Se a noi manca l’acqua la cosa non funziona. La parola di Dio è come l’acqua, è la vita, è sempre con noi e ci fa crescere. Avanti con la parola di Dio, non lasciatela e continuate ad essere brava gente". Padre Enzo Fortunato, a lungo direttore della Sala stampa del Sacro convento di Assisi, ha fatto così una sorpresa agli utenti della sua pagina Facebook. E ha contribuito a realizzare un primato storico: la prima volta in assoluto di un Pontefice in collegamento nell’ambito di una diretta social.