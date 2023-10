La pressione degli Usa. Biden atteso da Netanyahu

WASHINGTON

L’America è più che mai al fianco di Israele ma vuole evitare che un eccesso di reazione possa innescare una guerra regionale. Lo ha fatto capire Joe Biden in persona – che tra domani e dopodomani potrebbe essere in Israele, se verrà una disponibilità di Nethanyahu a mostrare flessibilità nelle sue scelte – in un’intervista al programma ‘60 Minutes’ della Cbs. "Penso che Israele – ha detto il presidente – debba rispondere e attaccare Hamas... ma credo sarebbe un grande errore se occupasse Gaza nuovamente". Joe Biden lancia questo monito, ribadendo la necessità di "tenere aperta", pur mostrandosi scettico sulla sua percorribilità oggi come oggi, "una strada verso uno Stato palestinese" e ha dato disco verde alla risposta di Israele, che "sta dando la caccia a un gruppo di persone che ha commesso una barbarie tanto grave quanto l’Olocausto". Ma ha anche detto che è "sicuro che gli israeliani faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare l’uccisione di civili innocenti". Come dire: siamo con voi ma non date fuoco al Medio Oriente. Per ora Israele, per bocca dell’ambasciatore all’ONU Gilad Erdan, ha risposto che non ha "alcun interesse ad occupare Gaza o a restarci", ma è decisa a "fare tutto il necessario per distruggere il potenziale di Hamas".

ll segretario di stato americano Anthony Blinken è intanto impegnato in un tour de force, che ieri l’ha rivisto in Israele e oggi lo riporterà in Giordania. "Negli ultimi giorni – ha detto – ho viaggiato in Israele, Giordania, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Arabia Saudita ed Egitto. Ciò che ho sentito da tutti i partner è una visione condivisa per prevenire la diffusione del conflitto, per salvaguardare vite innocenti e per fornire assistenza a coloro che a Gaza ne hanno bisogno. Siamo al fianco di Israele mentre si difende ma stiamo anche lavorando attivamente per garantire che la popolazione di Gaza possa uscire dal pericolo e che l’assistenza di cui ha bisogno possa arrivare".

L’America resta a fianco a Israele, come dimostrano lo schieramento di due gruppi navali da battaglia e di aerei aggiuntivi nel Mediterraneo orientale e la selezione di circa 2.000 soldati pronti a sostenere le truppe di Israele, con compiti non di combattimento ma di consulenza e supporto medico, ma cerca di evitare che da un male ne nasca uno peggiore.