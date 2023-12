La premier: "Fu vostra iniziativa"

Un fax con la firma di Luigi Di Maio che autorizzava la modifica del trattato sul Mes. Lo mostra in Aula Meloni: "Negate che il governo Conte abbia, alla chetichella, dato l’assenso alla riforma del trattato del Mes. Vi ho portato qui un bel fax per il rappresentante permanente d’Italia presso l’Ue, ambasciatore Massari, in cui si legge: “La signoria vostra è autorizzata a firmare l’accordo recante modifica del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità“"