La preghiera del Duce sulle buste del pane

Una poesia attribuita a Benito Mussolini sulle buste del pane, distribuite da due forni, dove campeggia anche la sigla “M”. Polemiche ad Arezzo dopo la segnalazione di un cliente. "Si tratta della “Preghiera del pane”, apparsa su “Il Popolo d’Italia” nel 1928 durante la “battaglia del grano” del regime fascista. "Non faccio politica. Queste buste le ho trovate in negozio quando ho rilevato l’attività. Non avevo idea che potessero creare tutto questo putiferio" ha detto uno dei titolari.