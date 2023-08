La Polonia si blinda Schiera 10mila soldati al confine bielorusso "Non ci faremo attaccare"

ROMA

La Polonia invierà fino a 10.000

truppe aggiuntive al confine con la Bielorussia per sostenere la Guardia di frontiera, ha annunciato il ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak. "Circa 10.000 soldati – ha detto il ministro in un’intervista radiofonica – saranno al confine, di questi 4.000 supporteranno direttamente la Guardia di frontiera e 6.000 saranno nella riserva. Spostiamo l’esercito più vicino al confine con la Bielorussia per spaventare l’aggressore in modo che non osi attaccarci". Il riferimento ultimo è al primo agosto quando sue velivoli Mi-8 e Mi-24 di Minsk sono stati visti sorvolare il villaggio di Białowieża, a pochi chilometri dal confine con la Bielorussia. Ma in realtà la Bielorussia – o Wagner e la Russia – non hanno alcuna intenzione di farlo, per la semplice ragione che la Polonia è membro della Nato ed è quindi coperta dall’ombrello dell’articolo 5 dell’Allenaza Atlantica: l’attacco contro un paese membro è un attacco contro tutti.

Il fine del governo polacco è interno: prevalere alle prossime elezioni politiche del 15 ottobre. Il leader dell’opposizione Donald Tusk ha accusato Diritto e Giustizia (PiS), il partito di maggioranza al governo, di sfruttare la presenza della Wagner in Bielorussia per creare allarmismo tra i cittadini. L’esecutivo, di contro, accusa Tusk di essere stato responsabile dell’indebolimento dell’esercito negli anni in cui era alla guida della Polonia e imputa all’opposizione una linea troppo morbida sul tema dell’immigrazione.

I sondaggi dell’agenzia Research Partner danno in vantaggio Destra Unita, la coalizione guidata da PiS, al 34,7 per cento. Seguono i dem di Coalizione Civica, il partito di Tusk, al 27,9 per cento. I centristi di Terza Via, cartello formato dai partiti Polska 2050 e PSL, sono al 9,3 per cento, mentre la sinistra di Lewica è all’8,8 per cento e l’estrema destra di Konfederacja al 10,9%. Rischia di non esserci una maggioranza, e così la minaccia bielorussa e quindi russa viene agitata da entrambi gli schieramenti.

Alessandro Farruggia