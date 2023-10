La pista olimpica da bob diventa caso politico. Il governo vuole Torino. Ma il Veneto non ci sta

La pista di bob a Cortina? No, grazie. Costa troppo. Non c’è pressing degli alleati che tenga: Giorgia Meloni torna a sottolineare che le gare di bob, slittino, skeleton dei Giochi olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 non si svolgeranno nella cittadina veneta, come previsto dal progetto iniziale e caldeggiato dal governatore leghista, Luca Zaia e, dal comitato organizzatore. "Non mettiamo altri soldi per costruire la pista a Cortina in un momento come l’attuale in cui è necessario utilizzare la massima oculatezza nella gestione dei fondi pubblici", tagliano corto a Palazzo Chigi. E ripetono: "Abbiamo sempre sostenuto Torino, che avrebbe consentito di contenere i costi". Parole che sono miele per le orecchie del presidente della Regione, Cirio e per il vicepremier Tajani: quell’alternativa, però, fa notare chi a Roma ha seguito da vicino il dossier "è già risultata non praticabile per ragioni tecniche". Dunque? Mentre Zaia mastica amaro, e chiede una redistribuzione delle gare "per evitare la penalizzazione di Cortina rispetto a Milano", il collega lombardo, Attilio Fontana, non boccia l’ipotesi di scegliere la svizzera St.Moritz: "Potrebbe avere un senso". E il ministro dello Sport, Andrea Abodi, chiosa: "Certo, il governo non decide dove fare le gare, ha dolorosamente preso una decisione relativa agli investimenti, ovvero non poter aggiungere altri 60 milioni a quanto già previsto".

r.p.