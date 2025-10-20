La pista del raid su commissione: "Ma non credo a mandanti politici"

Un ventaglio di ipotesi investigative sul tappeto. Scenari, piste, su cui lavorare ma da cui non si esclude che l’attentato di giovedì sera al giornalista Sigfrido Ranucci (foto) possa essere stato messo in atto su commissione: una azione appaltata a bande albanesi, ai gruppi del sottobosco criminale del litorale romano o ad appartenenti alle frange estreme degli ultrà. Chi indaga sta provando a mettere in fila i tasselli tenendo presente anche che l’ordigno lasciato all’estero della villetta a Pomezia, centro alle porte della Capitale, possa essere frutto dell’iniziativa di un singolo, quelli che in gergo terroristico vengono chiamati “lupi solitari“. "Noi tocchiamo talmente tanti interessi e centri di potere – spiega Ranucci – che è impossibile capire l’origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici". Oggi si apre, comunque, una settimana importante per l’indagine avviata a piazzale Clodio e affidata al pool antimafia. Il pm Carlo Villani procede per il reato di danneggiamento aggravato dal metodo mafioso e violazione della legge sulle armi. Un quadro accusatorio che potrebbe però aggravarsi nel momento in cui arriveranno i risultati dell’attività del Ris sui reperti sulla bomba rudimentale che ha semidistrutto le due auto parcheggiate all’esterno dell’abitazione, nella frazione di Campo Ascolano.