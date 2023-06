La piazza dei 5 Stelle Grillo ritorna e alza il tiro: "Mettete il passamontagna" E Schlein abbraccia Conte

di Cosimo Rossi

"Fate le brigate di cittadinanza e reagite mettendo il passamontagna". Non potrebbe esser più infelice e prestar il fianco alle polemiche il dress code d’antan proposto da Beppe Grillo per incitare alla militanza civile. "Mettete a posto i marciapiedi, le aiuole e i tombini, reagite, fate il lavoro e scappate", esorta con l’ironia aggressiva che gli è propria il fondatore del Movimento 5 Stelle, arrivato in qualità di "sorpresa" sul palco di largo Corrado Ricci a Roma, da dove ha preso la parola dopo l’intervento di Giuseppe Conte al termine della manifestazione contro la precarietà promossa dal Movimento.

"Sorpresa" col botto insomma, come d’uso del comico genovese. E probabilmente meno gradita di quanto non si augurasse Conte, che fino all’intervento di Grillo poteva ben vantare di aver riunito gran parte dell’opposizione: dalla segretaria dem Elly Schlein – anch’essa giunta a sorpresa a portare il saluto ufficiale del Pd – a quello di Sinistra italiana Nicola Fratoianni (ma non il verde Angelo Bonelli), oltre a numerose sigle del mondo associativo e di movimento, intorno alla parola d’ordine "Basta vite precarie", come recitava lo striscione di apertura.

"A Roma sono triplicati i prezzi, per trovare una stanza di hotel decente mi sono dovuto far ricoverare in una clinica", va in scena Grillo. "Se vogliamo parlare di precarietà, di tessuto sociale, di vita, dobbiamo fare qualche pensiero un po’ più ampio che quello su questo governo", attacca il fondatore criticando in tralice il politicismo del movimento. "L’unica forma per contrastare l’intelligenza artificiale, che farà centinaia di milioni di disoccupati, sarà quella di abbinare un reddito unico universale incondizionato", proclama ammantando di luddismo un’oggettiva emergenza sociale. "Mandate questi progetti a Conte, prima o poi li capirà", scherza – ma non troppo – l’esuberante ex capo. Che infatti aggiunge: "Noi eravamo quelli del vaffa e ora siamo passati a una persona corretta come Giuseppe Conte. Vi ho presi piccolini e ora siete qui ammucchiati a guardare il leader. Volete il leader? Siate leader di voi stessi".

Lui, Conte, non può che fare buon viso. Il pirotecnico intervento di Grillo spiazza infatti la piazza politica che il leader pentastellato era riuscito a aggregare intorno al tema della lotta alla precarietà. Non esattamente "la piazza della maggioranza del paese", come l’aveva ingigantita un po’ retoricamente. Ma la manifestazione sfilata ieri pomeriggio a Roma era stata perlomeno la prima, effettiva occasione d’incontro della maggioranza dell’opposizione in merito alle tematiche sociali al centro del dibattito politico. E di cui lunedì è chiamata a discutere la direzione nazionale del Pd, convocata – e poi rinviata in segno di lutto per il decesso di Silvio Berlusconi – all’indomani del deludente risultato delle elezioni comunali. All’ultimo momento, infatti, la segretaria Schlein si era decisa a portare il saluto ufficiale del Pd all’iniziativa promossa dal Movimento 5 stelle alla quale avevano già aderito alcuni esponenti della segreteria dem come Marco Furfaro e Alfredo D’Attorre.

"Abbiamo voluto testimoniare la volontà di unire le forze con le altre opposizioni", aveva detto la leader dem portando il saluto a Conte. Secondo Schlein "ci sono terreni su cui si può lavorare insieme anche nelle nostre differenze: una di queste è quella della battaglia per il lavoro di qualità e per il salario minimo". Proprio la mobilitazione sulle battaglie sociali, dal lavoro alla sanità e la scuola, sarà al centro dell’agenda che la segretaria proporrà alla direzione nazionale del partito in programma domani pomeriggio, in vista della mobilitazione da avviare in autunno, stagione di tradizionale attenzione alle tematiche economiche e sociali anche in considerazione della legge di bilancio. Tre le questioni più scottanti per il Pd: il tema della "collegialità", su cui ovviamente la segretaria manifesterà la massima disponibilità, e poi la guerra e la riforma della giustizia.