La paura dell’attentato: "C’è una bomba". Tra Francia e Belgio evacuati 15 aeroporti

La Francia si sente in prima linea dopo l’attacco al liceo di Arras e quello nella vicina Bruxelles e la paura di attentati la paralizza. Il Paese è stato posto dal ministero dell’Interno in situazione di "emergenza attentato", il livello più elevato del dispositivo di vigilanza e di protezione Vigipirate. E i jihadisti da tastiera se ne approfittano perché a volte per bloccare un Paese non serve neppure fare attentati, basta annunciarli. Così è. Dopo gli allarmi bomba al Louvre, a Versailles (dove ieri mattina per tre ore c’è stato il terzo allarme bomba da sabato, tutti infondati) e ad altri siti turistici dei giorni scorsi, stavolta è toccato agli scali aeroportuali.

Quattordici aeroporti in Francia, quasi tutti scali regionali o per compagnie low cost, sono stati evacuati ieri dopo minacce di attentati ricevute via e-mail. Risparmiati invece i grandi aeroporti parigini Charles de Gaulle e Orly. Nel mirino sono invece finiti Lille, Bordeaux, Lione Bron, Nantes, Rennes, Nizza, Tolosa, Strasbourg, Biarritz, Pau, Carcassonne, Brest, Tarbes-Lourdes e Parigi Beauvais. Alcuni di loro hanno ripreso l’attività dopo le verifiche mentre nel ritardo pomeriggio erano ancora fermi – secondo l’organismo di monitoraggio del traffico aereo Eurocontrol – Tolosa, Beauvais, Bordeaux e Pau. Via libera invece per gli altri, tra i quali Nizza, Lione e Lille, che hanno ripreso gradualmente la loro attività.

Il sospetto è che molti degli autori degli allarmi siano giovanissimi. Il ministro della Giustizia, Éric Dupond-Moretti, ha infatti avvertito "i piccoli burattinai autori di falsi allarmi per bombe o attentati", che "saranno ritrovati e puniti e, se si tratta di minorenni, i loro genitori saranno tenuti a rimborsare i danni".

Anche l’aeroporto belga di Ostenda-Bruges – il cui nome veniva fatto in una mail di minacce di presenza di ordigni inviata anche agli scali francesi di Lille, Lione e Tolosa – è stato evacuato ieri. Nello scalo erano presenti circa 50 membri dello staff dello scalo e 150 passeggeri quando è stata disposta l’evacuazione. E pure qui, le perquisizioni non hanno fatto trovare nessun ordigno. Il fenomeno di estenderà a scali di altri Paesi? nessuno può dirlo. Un allarme bomba ad esempio era giunto martedì allo scalo di Olbia con una telefonata arrivata al 112 intorno alle 16.30, nella quale un anonimo con accento sardo segnalava la presenza della bomba sul volo AeroItalia proveniente da Milano Linate. Non era vero nulla, ma lo scalo è stato evacuato per alcune ore.

