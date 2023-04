La PA debole è un problema per le riforme

Lorenzo

Castellani

La capacità realizzativa della pubblica amministrazione italiana non è quasi mai stata efficace ed efficiente. Fin dagli albori del ventesimo secolo la politica ha preferito affidarsi a enti e istituti speciali per ben realizzare obiettivi pubblici. Queste istituzioni, come l’INA o l’IRI, avevano caratteristiche tecnico-manageriali, autonomia di bilancio e una organizzazione che ricalcava quella del settore privato. Così molti compiti passavano dall’amministrazione ordinaria a queste “burocrazie non burocratiche”. Il governo per enti è iniziato nell’Italia liberale, si è sviluppato molto nell’era fascista ed è stato mantenuto nella repubblica dei partiti. Ma questa tradizione storica sta mostrando la sua persistenza anche con il PNRR, dove il ruolo delle società partecipate dallo Stato è sempre più centrale rispetto a quello della pubblica amministrazione. Questa tendenza trova addirittura una sorta di istituzionalizzazione nella composizione della Cabina di regia a cui partecipano, oltre ai ministri, anche le grandi società pubbliche energetiche mentre Poste parteciperà allo sviluppo dei programmi per la digitalizzazione della PA. La parte del PNRR relativa ai trasporti è già stata, nei fatti, affidata RFI e a Ferrovie dello Stato. Queste società pubbliche possono sicuramente dare una mano alla velocizzazione del PNRR, ma non bisogna dimenticare che si tratta di società quotate con investitori privati. Esse devono produrre valore per gli azionisti e non essere utilizzate come tappabuchi nei progetti pubblici dalla politica. Senza dimenticare il rischio di una riduzione della concorrenza a favore di questi colossi e a danno delle piccole e medie imprese. Una situazione che, al fondo della questione, evidenzia però l’eccessiva debolezza della pubblica amministrazione ordinaria chiamata a trovarsi dei tutori che rimpiazzino la propria incapacità.