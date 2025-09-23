Martedì 23 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazioni GazaStato di PalestinaCiro Grillo condannatoPrevisioni meteoPallone d'oro 2025
Acquista il giornale
CronacaLa nuova vasca non basta. Il Seveso allaga Milano. Blackout, scuole evacuate
23 set 2025
MARIANNA VAZZANA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. La nuova vasca non basta. Il Seveso allaga Milano. Blackout, scuole evacuate

La nuova vasca non basta. Il Seveso allaga Milano. Blackout, scuole evacuate

Entra in funzione per la prima volta l’impianto di Senago, ma il fiume straripa. Anche il Lambro esce dagli argini. Sala: "200 millimetri di pioggia in poche ore".

Entra in funzione per la prima volta l’impianto di Senago, ma il fiume straripa. Anche il Lambro esce dagli argini. Sala: "200 millimetri di pioggia in poche ore".

Entra in funzione per la prima volta l’impianto di Senago, ma il fiume straripa. Anche il Lambro esce dagli argini. Sala: "200 millimetri di pioggia in poche ore".

di Marianna Vazzana

Un lunedì da dimenticare. Una lunghissima giornata per i milanesi, che hanno dovuto fare i conti con allagamenti, esondazioni e blackout. Disagi acuiti anche dagli scontri alla manifestazione per Gaza, dallo sciopero generale che ha coinvolto pure i mezzi pubblici (con problemi soprattutto in serata) e dal traffico aumentato per la Fashion week. Primi guai al risveglio vista la pioggia battente che non dava tregua: basti dire che oltre 200 millimetri d’acqua si sono riversati in 12 ore tra Monza e Brianza, Como e Milano, causando l’esondazione del Seveso durata 9 ore, dalle 10 alle 19. Inevitabili i danni nei quartieri a nord, da Niguarda a Isola, che negli ultimi anni erano stati risparmiati grazie alla vasca di laminazione al confine tra Milano e Bresso. Questa volta è entrata in funzione poco prima delle 8 come ha fatto sapere l’assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione Civile Marco Granelli, ma non è bastata. "Alle 10 era già piena". Problema ulteriore, ha segnalato il sindaco di Bresso Simone Cairo: una delle paratie è stata danneggiata forse per colpa di un grosso tronco. E non è bastata nemmeno la vasca di espansione di Senago, messa in funzione per la prima volta. Così l’acqua ha iniziato a scorrere a fiumi in città, dove in più punti sono saltati anche i tombini.

E sono stati gli stessi cittadini a darsi da fare in certi punti, come in via Pepe, al quartiere Isola, per limitare i danni. "Se non ci fossimo noi a contenere i danni, qui non si potrebbe neppure passare. È la terza volta che succede", sottolinea Carmine Prisciandaro della trattoria “Il marinaio“. A Niguarda in mattinata è stata evacuata la scuola paritaria di via Val Cismon, alle 12.30 sono stati fatti uscire i bambini della scuola di via Arbe. Ma i disagi principali si sono verificati alla primaria Locatelli di via Veglia e alla secondaria di primo grado Tommaseo, confinanti, tra via Veglia e piazzale Istria, dove oltre 300 alunni sono rimasti ostaggio del Seveso. Intervenuti vigili del fuoco e Protezione civile. Nel pomeriggio alcuni genitori hanno caricato i figli sulle spalle per portarli dall’altra parte della strada e tornare a casa. Altri li hanno attesi fino a sera.

Anche il Lambro ha creato scompiglio allagando via Vittorini, a Ponte Lambro, dove le case erano protette dalle paratie mobili sistemate fin dalle 6. "Sono caduti più di 200 millimetri di pioggia in poche ore e quindi qualche disagio c’è stato" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Accuse e controaccuse sugli interventi effettuati o che ancora mancano all’appello si ripetono, tra centrodestra e centrosinistra, come a ogni nubifragio. "Regione Lombardia negli ultimi cinque anni ha investito oltre 1 miliardo di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico – evidenzia l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi –. Siamo la prima regione per investimenti ma sappiamo che ancora non è sufficiente, poiché l’intensità con cui si stanno verificando le recenti ondate di maltempo ci impone di mantenere alta l’attenzione".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MaltempoAlluvione