La nuova vasca non basta. Il Seveso allaga Milano. Blackout, scuole evacuate

di Marianna Vazzana

Un lunedì da dimenticare. Una lunghissima giornata per i milanesi, che hanno dovuto fare i conti con allagamenti, esondazioni e blackout. Disagi acuiti anche dagli scontri alla manifestazione per Gaza, dallo sciopero generale che ha coinvolto pure i mezzi pubblici (con problemi soprattutto in serata) e dal traffico aumentato per la Fashion week. Primi guai al risveglio vista la pioggia battente che non dava tregua: basti dire che oltre 200 millimetri d’acqua si sono riversati in 12 ore tra Monza e Brianza, Como e Milano, causando l’esondazione del Seveso durata 9 ore, dalle 10 alle 19. Inevitabili i danni nei quartieri a nord, da Niguarda a Isola, che negli ultimi anni erano stati risparmiati grazie alla vasca di laminazione al confine tra Milano e Bresso. Questa volta è entrata in funzione poco prima delle 8 come ha fatto sapere l’assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione Civile Marco Granelli, ma non è bastata. "Alle 10 era già piena". Problema ulteriore, ha segnalato il sindaco di Bresso Simone Cairo: una delle paratie è stata danneggiata forse per colpa di un grosso tronco. E non è bastata nemmeno la vasca di espansione di Senago, messa in funzione per la prima volta. Così l’acqua ha iniziato a scorrere a fiumi in città, dove in più punti sono saltati anche i tombini.

E sono stati gli stessi cittadini a darsi da fare in certi punti, come in via Pepe, al quartiere Isola, per limitare i danni. "Se non ci fossimo noi a contenere i danni, qui non si potrebbe neppure passare. È la terza volta che succede", sottolinea Carmine Prisciandaro della trattoria “Il marinaio“. A Niguarda in mattinata è stata evacuata la scuola paritaria di via Val Cismon, alle 12.30 sono stati fatti uscire i bambini della scuola di via Arbe. Ma i disagi principali si sono verificati alla primaria Locatelli di via Veglia e alla secondaria di primo grado Tommaseo, confinanti, tra via Veglia e piazzale Istria, dove oltre 300 alunni sono rimasti ostaggio del Seveso. Intervenuti vigili del fuoco e Protezione civile. Nel pomeriggio alcuni genitori hanno caricato i figli sulle spalle per portarli dall’altra parte della strada e tornare a casa. Altri li hanno attesi fino a sera.

Anche il Lambro ha creato scompiglio allagando via Vittorini, a Ponte Lambro, dove le case erano protette dalle paratie mobili sistemate fin dalle 6. "Sono caduti più di 200 millimetri di pioggia in poche ore e quindi qualche disagio c’è stato" ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Accuse e controaccuse sugli interventi effettuati o che ancora mancano all’appello si ripetono, tra centrodestra e centrosinistra, come a ogni nubifragio. "Regione Lombardia negli ultimi cinque anni ha investito oltre 1 miliardo di euro per il contrasto al dissesto idrogeologico – evidenzia l’assessore regionale al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi –. Siamo la prima regione per investimenti ma sappiamo che ancora non è sufficiente, poiché l’intensità con cui si stanno verificando le recenti ondate di maltempo ci impone di mantenere alta l’attenzione".