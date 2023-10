La nuova scuola. Il ministro Valditara:: "I primi aumenti ai prof arrivano in dicembre"

Prima di Natale un milione e 200mila lavoratori del mondo della scuola potranno già contare su un primo aumento in busta paga accanto alla tredicesima. Ma è anche l’ora di una riforma che dia al voto in condotta più muscoli, in modo da punire i bulli, educandoli. Il piano di riforma degli istituti tecnici e professionali, poi, è da portare a casa entro fine anno. L’agenda del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è già imbottita di tre appuntamenti delicati. Tutti da portare a termine per fine anno grazie a 5 miliardi in finanziaria per i dipendenti dello Stato. A metterli nero su bianco è stato il ministro stesso, ieri a Firenze, in occasione del festival di Luce! il canale di informazione trasversale del Gruppo Monrif che lo ha visto ospite al microfono di Agnese Pini, direttrice di QN, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno. La prima buona notizia arriva per personale Ata e docenti. "Vogliamo – spiega – ridare autorevolezza ai docenti e introdurre la cultura del rispetto a scuola. Dare autorevolezza passa anche dagli aumenti contrattuali. Per questo – annuncia – l’idea è dare tra fine novembre e dicembre ai dipendenti della scuola, un anticipo sugli aumenti contrattuali". Un regalino che, a ora, potrebbe essere quantificato in circa 160 euro lordi.

Il ministro ribadisce l’altro pilastro del disegno di legge approvato a settembre: la riforma del voto in condotta. "La scuola è il cervello e l’anima della società – sottolinea – e deve far capire che chi sbaglia paga. Il voto di condotta deve contare". La vecchia sospensione? Superata. "Non serve a nulla. Se il giovane rimane a casa per 10 giorni è probabile che stia davanti alla Play Station o in strada. Ci vuole invece più scuola: dovrà approfondire i motivi per cui si è comportato male. Si tratta di responsabilizzare". Lo strumento per farlo: i percorsi di cittadinanza solidale come svolgere servizio in case di riposo, mense per poveri. In una parola, crescere.

"Sono convinto che in ogni giovane ci sia una bellezza interiore che va solo valorizzata. Le scuole devono riuscire ad accendere quella luce, individuare i talenti e valorizzarli". È sulla scoperta dei talenti che Valditara punta tutto, su quel ’merito’ issato a bandiera anche nel nome del suo dicastero. "Il merito non è raggiungere obiettivi astratti di natura oggettiva, ma è tirare fuori il meglio di ciascuno". Il contrario della scuola della riforma Gentile costruita per sfornare le classi dirigenti dell’epoca, ma non "cucita sartorialmente – dice – su ciascuno studente. Io penso a una scuola costituzionale che metta al centro gli studenti e personalizzi il loro percorso. Questo significa anche pagare il lavoro extracurriculare di docenti, tutor e ’orientatori’".

La risposta per Valditara, si chiama riforma degli istituti tecnici e professionali. "Quando Unioncamere dice che un milione e 200mila posti di lavoro non vengono coperti per mancanza di qualifiche, è un crimine. Sia verso i ragazzi che per il sistema produttivo. Da qui la riforma dell’istruzione tecnica professionale, che vedrà una maggiore alternanza scuola lavoro, con un potenziamento delle materie di base e una forte internazionalizzazione. La riforma garantirà più sicurezza nell’alternanza oltre che una coerenza con l’offerta formativa". Poi l’ultima sfida, fuori agenda, quella eterna: combattere l’abbandono, soprattutto nel Mezzogiorno. "La vera sfida è convincere i ragazzi ad andare a scuola. Illuminando quei paesi con cultura e scuola, nel tempo vinceremo anche la criminalità organizzata".

Claudio Capanni