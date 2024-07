La nuova regina di San Siro. Taylor Swift batte tutti i record. Supera anche Madonna e Beyoncé

Alla fine, forse, la più emozionata sarà lei, Taylor Swift, stasera e domani sera allo stadio di San Siro. Sì, perché la Scala del calcio e del pop incute sempre un certo timore agli artisti, italiani e non solo, e la popstar americana non vede l’ora di fare il suo esordio al Meazza. L’ha scritto anche sul suo profilo Instagram: "La prossima è una città dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!!!". Lo show del suo “The Eras Tour“ è l’evento, anzi il doppio evento dell’estate italiana, inutile nasconderlo. Gli Swifties – i fan più sfegatati della nuova regina del pop – si sono già accampati da ore vicino allo stadio, in attesa dell’apertura dei cancelli prevista per oggi alle 14. A San Siro saranno tantissimi, più di quanti ne abbia contenuti l’impianto meneghino negli ultimi anni: 65mila per ognuno dei concerti, un record. In totale, una carica di 130mila teenager, soprattutto, senza dimenticare i genitori che accompagnano gli scatenati figli e tutti gli amanti del pop che non vedono l’ora di scrivere sui social "io c’ero" al megashow della Swift, anche pagando i biglietti a prezzi proibitivi nei siti di bagarinaggio online: fino a 13mila euro per un ticket, tanto che il Codacons ha presentato un esposto in Procura per denunciare il fenomeno.

La posizione del palco, oggi e domani, non si vedeva dagli anni Ottanta, quando lo stadio meneghino venne aperto alla musica, e dallo show della coppia Beyoncé e Jay-Z del 6 luglio 2018: stage davanti alla curva sud, il settore blu. Una collocazione che consentirà a San Siro di ospitare più fan: 65mila, si diceva, rispetto ai 58-60mila stipati quando il palco è posizionato davanti al rettilineo del settore arancione. Il colpo d’occhio, dunque, nel catino del Meazza sarà diverso dal solito per lo show-kolossal: tre ore e mezzo, per un totale di 46 canzoni divise in dieci atti, ognuno dei quali rappresenterà un album dell’artista a stelle e strisce, da Lover e Fearless a Reputation e Midnights, in un mix di folk, pop e alternative rock che è uno delle chiavi del successo planetario di questa diva planetaria, che a Milano sarà accolta da una “fan action“ organizzata online dal suo pubblico. Durante il brano Enchanted, gli Swifties alzeranno al cielo migliaia di cartelli con scritto “We are enchanted to meet you after 13 years“.

L’ultima volta che Taylor si è esibita davanti al pubblico italiano, infatti, era il 15 marzo 2011 e al Forum di Assago c’erano “appena“ 3.400 persone. Swift non era ancora la regina del pop, titolo che le è ormai internazionalmente riconosciuto. I suoi numeri, infatti, non conoscono confronti. Negli Stati Uniti autorevoli quotidiani scrivono dell’influenza dell’artista nata Pennsylvania nel far crescere il Prodotto interno lordo e nel far aumentare il numero di americani iscritti nelle liste elettorali. Più che una semplice popstar, Swift è da tempo una multinazionale capace di macinare soldi e consensi. Certo, a San Siro di regine del pop ne sono passate altre ma c’è chi giura che lo spettacolo di Taylor lascerà un segno indelebile. Il confronto è affascinante. Al Meazza è stata protagonista per due volte Madonna (14 luglio 2009 e 14 giugno 2012) e, nell’estate del 2016, è andato in scena un derby tutto afroamericano, a pochi giorni di distanza, tra popstar del calibro di Rihanna (13 luglio) e Beyoncé (18 luglio). Per pubblico e critica vinse la seconda.

La prima donna ad aver cantato in prima linea a San Siro, però, è l’italianissima Laura Pausini, il 2 giugno 2007. Un concerto sotto la pioggia che consacrò la popstar romagnola nell’empireo della musica dal vivo. Per le artiste italiane, ma anche per gli artisti maschi, il Meazza resta un punto di arrivo. Tanto che anche la nuova ondata di popstar nostrane punta dritto sullo stadio milanese: Elodie esordirà a San Siro l’8 giugno 2025. Ma non corriamo troppo. Oggi e domani la Scala del calcio e del pop sarà tutta per Taylor Swift. La regina del pop.