La notte più buia di Donnarumma Rapinato e legato in casa a Parigi

Notte di terrore in casa Donnarumma a Parigi. Tra giovedì e venerdì il portiere del Paris Saint-Germain e dell’Italia, 24 anni, ne la compagna designer di interni Alessia Elefante, 26 anni, sono stati vittime di una violenta rapina da mezzo milione di euro. Aggrediti, legati e sequestrati in casa propria: un condominio di extralusso situato al numero 16 di Avenue Montaigne, uno dei viali più chic della capitale francese, tra la Senna e gli Champs-Elysées.

Tutto è cominciato intorno alle tre di notte. I rapinatori hanno prima immobilizzato il custode del condominio, poi sono penetrati nella casa dei Donnarumma sfondando la porta di ingresso. Sorpresa in piena notte, la coppia è stata aggredita, legata e minacciata con un’arma dalla banda di almeno quattro criminali che hanno fatto irruzione nel loro appartamento. Il portiere della Nazionale ed ex del Milan, alto 1 metro e 96, è stato colpito e "leggermente ferito" alla testa mentre la partner è rimasta illesa. Dopo il colpo, i rapinatori hanno preso la fuga mentre le due vittime sono riuscite a liberarsi da sole, trovando poi rifugio in un vicino albergo di lusso, dove hanno ricevuto immediata assistenza dal personale che ha allertato la polizia. A tarda notte, la coppia – Gianluigi e Alessia sono fidanzati da qualche anno ma si conoscono fin da ragazzini – è stata condotta sotto shock all’American Hospital of Paris, l’Ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine alle porte della capitale che negli anni ha curato star e personalità del mondo della politica, dello spettacolo e della cultura, tra cui Jacques Chirac e Johnny Hallyday. secondo le perizie mediche il calciatore campano che fece sognare l’Italia agli europei ha riportato due ferite alla testa.

Il colpo, il cui bottino è valutato al momento in mezzo milione di euro tra orologi, gioielli e borse di lusso, si aggiunge a una lunga lista di rapine di cui sono stati vittime giocatori o ex giocatori della squadra parigina.