La notizia del ricovero fa il giro del mondo

Il ricovero di Berlusconi fa il giro del mondo con la notizia riportata dai principali

media internazionali. Dal Washington Post al Guardian, dallo Spiegel a France24, da El Pais ad Al Jazeera e perfino sull’australiano News.Com.au. Molti siti, come il britannico Daily Mail, dedicano un lungo articolo, ricordando la sua ascesa e accompagnando il servizio con diverse foto, in alcune anche con la compagna Marta Fascina. Tra l’altro, al padiglione Q1 del San Raffaele di Milano c’è anche una troupe svedese. "Ogni giornale in Svezia sta aprendo con questa notizia", ha raccontato il giornalista della testata Expressen, accompagnato da un’operatrice video.