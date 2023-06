La nomina Figliuolo commissario Critico Bonaccini "Scelta sbagliata"

di Alessandro Farruggia

Il governo aveva deciso che il commissario per l’alluvione doveva essere un tecnico e non un politico, specie un politico Pd. E così Figliuolo è stato. "Habemus papam" ha detto il vicepremier Matteo Salvini, annunciando in conferenza stampa che a 40 giorni dall’alluvione il governo aveva fatto la sua scelta dando disco verde alla nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo a commissario per la ricostruzione delle zone danneggiate dall’alluvione di maggio. Non è ancora una nomina formale, spiegano a Palazzo Chigi. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri, la nomina di Figliuolo diventerà effettiva con un provvedimento successivo, presumibilmente un Dpcm, dopo che il decreto legge sulla ricostruzione approvato ieri entrerà in vigore. "Figliuolo – ha poi annunciato il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci – è stato scelto per le sue competenze gestionali, e rimarrà cinque anni. I governatori delle tre regioni colpite dall’alluvione del maggio scorso e dunque Emilia Romagna, Marche e Toscana saranno subcommissari".

Bonaccini, ovviamente, la nomina di Figliuolo non l’ha presa bene. "Avevamo proposto una collaborazione istituzionale che valorizzasse i territori e il rapporto diretto con cittadini e imprese, come avvenuto con la ricostruzione post sisma dell’Emilia nel 2012 – ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna e del Partito Democratico, Stefano Bonaccini –. E lo avevamo fatto insieme ai sindaci, alle associazioni economiche e alle organizzazioni sindacali, con una voce sola. Prendiamo atto che il Governo, dopo due lunghi mesi di gestazione, ha scelto invece un modello centralistico. È una scelta sbagliata, ma che, ad ogni buon conto, vede la nomina di una persona con cui abbiamo collaborato bene durante la pandemia. Siamo pronti a lavorare insieme al nuovo Commissario. Resta da capire con quali strumenti e quali risorse potrà agire, perché non c’è un minuto da perdere: bisogna indennizzare subito, al 100%, le famiglie e le imprese alluvionate e rimettere in sicurezza il territorio". Un compito che richiederà anni, flessibilità, capacità di trovare e poi far spendere i soldi che servono.

Figliuolo, in partenza per una ultima missione, in Germania, da capo del Comando Operativo Vertice Interforze, che guida dal dicembre 2021, da domani sarà pronto ad entrare in azione. Potentino, 61 anni, alpino, comandante del primo reggimento di artiglieria da montagna, poi vice e capo della brigata Taurinense, è stato comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, 2004-2005, nell’ambito dell’operazione Isaf, e Comandante delle Forze Nato in Kosovo, nel 2014-2015. Fu Capo ufficio logistico del comando delle Truppe Alpine ed in seguito Capo ufficio coordinamento del IV reparto logistico dello Stato Maggiore dell’Esercito mostrando determinazione, capacita di organizzazione, volontà ferrea. Non a caso, nel 2018 è diventato Comandante logistico dell’Esercito. E anche qui ha fatto molto bene.

Il primo marzo 2021 Mario Draghi lo volle nel ruolo gestionale forse più difficile durante la pandemia: garantire la campagna vaccinale, coordinando gli sforzi delle regioni e del ministero della salute, integrandole con tutte le risorse necessarie e costituendo un punto di riferimento per cittadini. Figliuolo ha guidato la struttura commissariale con mano ferma e grande capacità di unire mediazione e capacità decisionali fino al 31 marzo 2022. Sotto la sua struttura commissariale in alcune fasi, come ad aprile 2021, si sono superate le 500 mila somministrazioni anti Covid-19. E alla fine il 91,7% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e il 90,25% ha completato il ciclo. Missione compiuta. Adesso l’alluvione di maggio. Sfida molto diversa ma non meno complicata. La pragmatica Romagna lo aspetta con fiducia, ma senza promettere sconti. Conteranno i fatti, più del curriculum stellare.