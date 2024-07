La nave sbarca a Napoli: "Niente gioielli a terra"

Prima loda Napoli, poi scivola su grossolani pregiudizi. Kate McCue (foto), 46 anni, capitana americana di navi da crociera, con più di 950mila follower su Instagram e 50mila su Facebook, ha pubblicato un post destinato a far discutere. A bordo della Celebrity Beyond ha girato un video: " Siamo a Napoli e usciremo per assaggiare la migliore pizza del mondo". Fin qui lo spot culinario. Poi il consiglio stonato: "Vi consiglio di lasciare i gioielli a bordo, perché ci sono borseggiatori".