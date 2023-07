La morte di Purgatori "Diagnosi opposte" Medico e tecnico indagati per omicidio colposo

di Giulia Prosperetti

Uno scontro tra luminari della medicina che, tra diagnosi discordanti e cure, forse, sbagliate, avrebbe portato alla prematura scomparsa di Andrea Purgatori, morto a 70 anni, lo scorso 19 luglio, all’ospedale Umberto I di Roma dopo solo tre mesi dalla diagnosi iniziale. È questa la tesi alla base dell’esposto presentato dalla famiglia del giornalista. Un intrigo medico-legale sul quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Ad oggi sono due le persone iscritte nel registro degli indagati: un medico e un tecnico che operano in una struttura di diagnostica della Capitale.

Il calvario del giornalista è ripercorso nella dettagliata denuncia presentata dai familiari, riportata dal quotidiano ‘Domani’. Tutto ha inizio tre mesi fa quando, lo scorso 24 aprile, Purgatori si reca nella clinica privata ‘Villa Margherita’ per indagare uno stato di spossatezza. Qualcosa non va e, in seguito ai risultati emersi dagli esami di routine, i medici decidono di effettuare anche tac e biopsia. Esami alla mano il giornalista si reca per un secondo parere in una clinica specializzata, la Casa di Cura Pio XI, in via Aurelia, a Roma, dove un noto medico – uno dei due finiti ora nel registro degli indagati – effettua una diagnosi drammatica: tumore ai polmoni con metastasi al cervello. A Purgatori viene prescritto un pesante percorso di radioterapia con cicli ad alto dosaggio al cervello che il giornalista effettuerà in una terza clinica. Nel frattempo – come ha raccontato nei giorni scorsi il direttore di La7, Andrea Salerno, – continua a lavorare alla puntata di Atlantide sull’attentato di Via D’Amelio, andata in onda a maggio per chiudere la stagione. "Una puntata – sottolinea Salerno – a cui Andrea aveva lavorato con tutte le sue forze e la sua tenacia in condizioni già non facili".

Le condizioni restano stabili fino a metà maggio poi però il quadro comincia a peggiorare. Ma dai medici della Pio XI – secondo quanto si apprende – arrivano rassicurazioni sull’efficacia della terapia, parlano di miglioramenti. A giugno il giornalista torna a Villa Margherita per sottoporsi a un tac di controllo ma la diagnosi diverge da quella dei medici della Pio XI, non viene riscontrata, infatti, nessuna metastasi al cervello. Un risultato che cambia il quadro clinico e che il giornalista decide di approfondire. Dal professore dell’Università Sapienza di Roma a cui sembra si sia rivolto avrà solo una conferma: le metastasi non ci sono e non erano presenti neanche nelle risonanze iniziali. L’ipotesi è che ci sia stata un’errata interpretazione di alcune tracce di ischemie cerebrali. Le condizioni di Purgatori precipitano e l’8 luglio viene ricoverato all’Umberto I, dove morirà 11 giorni dopo. Ai familiari uno dei medici firmatari del referto emesso a inizio maggio conferma la prima diagnosi.

Per far luce su quanto accaduto, la prossima settimana – probabilmente lunedì – i pm di Roma, coordinati dall’aggiunto Sergio Colaiocco, conferiranno l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia che sarà effettuata all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata.

Per accertare la presenza o meno di metastasi il medico legale effettuerà anche un tac e se necessario verrà chiesta una ulteriore consulenza. Parallelamente si sta procedendo all’acquisizione delle cartelle cliniche nelle strutture che hanno avuto in cura Purgatori.