La morte del capo di Visibilia Quel biglietto del manager "Troppe tensioni negli anni"

di Anna Giorgi

L’esame del contenuto di due computer, di alcune chiavette e del telefono, sequestrati negli uffici e nella casa di Luca Giuseppe Reale Ruffino, 60 anni, re lombardo delle amministrazioni condominiali con 80mila immobili e, da poco, anche presidente della holding Visibilia, aiuterà gli investigatori della squadra mobile e gli inquirenti della procura a capire se dietro il suo suicidio ci sia un reato. Per accertarne l’eventuale esistenza la pm Giuseppina Gravina, la stessa che si occupa dei reati finanziari legati alla Visibilia della ministra del turismo Daniele Santanchè, ha aperto, con la pm Daniela Bartolucci, un fascicolo sulla morte del manager con l’ipotesi di "istigazione al suicidio".

Ieri la procura ha ribadito che nulla è emerso, in questi primi tre giorni di indagini, su una eventuale patologia grave di Ruffino. Sono stati risentiti ieri i due figli, uno dei quali, Mirko, lavorava fianco a fianco con il padre alla Sif Italia, l’azienda di famiglia quotata in Borsa. A nessuno dei familiari risulta alcuna malattia, tantomeno grave, non alla compagna, non alla ex moglie e nemmeno al suo medico che lo curava per altre patologie.

Nei sei biglietti lasciati alla famiglia – stando sempre alla procura – oltre all’annuncio dell’esistenza di un testamento, traspare un travaglio psicologico di Ruffino e un forte stress, lo stesso che aveva allarmato la sua compagna, in vacanza nella loro casa in Sardegna, quando sabato sera lo aveva sentito molto turbato e aveva mandato subito il figlio Mirko nell’appartamento del padre in via Spadolini.

Nei biglietti ritrovati nella camera da letto, dove Ruffino giaceva a terra con la pistola ancora in pugno, si legge: "So di non essere stato sempre un buon padre, perdonatemi". E ancora ai figli: "Vi chiedo scusa per il gesto che vi creerà dolore, ma dimenticatemi in fretta". In un altro, diretto ai dipendenti scrive: "Scusate, ma ho accumulato tante tensioni negli ultimi anni". A cosa si riferiva Ruffino? All’interno dei device gli investigatori cercano risposte, aldilà di queste frasi scarne. A chiarire il quadro saranno anche gli esiti dell’autopsia che sarà effettuata entro venerdì, solo il tempo tecnico di mandare gli avvisi ai familiari dando loro la possibilità di nominare consulenti che assisteranno all’esame autoptico, come succede quando ci sono ipotesi di reato. Intanto la famiglia Ruffino chiede "silenzio e rispetto. Non riusciamo a dare un senso al suo gesto, era un combattente". Il loro avvocato Fabio Re Ferré in una nota: "Confidiamo che la procura di Milano faccia con scrupolo gli accertamenti del caso e siamo certi che li farà".