La Mole rimasta orfana . Il sociologo: si è convertita: "Ma ha perso la sua anima"

C’era una volta la Torino targata Fiat, la città operaia per eccellenza. Ma sono tante le città lungo lo Stivale che, negli anni, si sono identificate con un settore o con un brand. "E quando questo legame si scioglie, le comunità restano orfane, perdono un pezzo della loro identità", spiega Giuseppe Roma, ex direttore generale del Censis e fondatore dell’Associazione RUR (Rete Urbana delle Rappresentanze), think tank dedicato allo sviluppo urbano e territoriale.

In che modo Torino sta cambiando pelle? "Una volta era quella che si chiama one company town: tutto girava attorno alla Fiat. Ora non solo l’azienda e il legame con la città sono evaporati nella globalizzazione del gruppo, ma ci sono altri territori che si sono appropriati del settore automotive. Penso, in particolare, al distretto dell’automotive dell’Emilia".

E che cosa è successo nel capoluogo piemontese? "Torino si è riconvertita puntando su due fronti. Il primo è quello dell’innovazione, della ricerca e dell’alta formazione. Il Politecnico della città è ancora un punto di riferimento mondiale per l’auto: è qui che si formano anche gli ingegneri cinesi. La città, poi, dopo le Olimpiadi invernali, ha scoperto la sua vocazione turistica, con poli di attrazione di assoluto rilievo mondiale, come ad esempio il Museo Egizio".

Quindi, ristoranti e bar al posto delle catene di montaggio? "In parte sì, anche se non credo che questo passaggio possa compensare la perdita sia dal punto di vista occupazionale sia da quello dell’identità della città. Ormai le fabbriche, a Torino, non ci sono praticamente più; perfino l’aeroporto era sul punto di chiudere. Ma devo dire che c’è anche un’altra faccia della medaglia".

Quale? "Penso che, sotto il profilo più strettamente sociale e della vita quotidiana, la città abbia guadagnato punti. Ricordo che, nel periodo della Torino della Fiat, alle 19 le strade erano già vuote, i ristoranti deserti: era quasi un satellite della fabbrica. Ora, tutto sommato, la città è molto più viva. Ha perso potere economico, ma ha guadagnato su altri fronti".

Quindi, anche se Stellantis dovesse lasciare la città, non sarebbe la fine? "A patto che orienti la sua direzione di sviluppo sull’asse dell’alta velocità Milano-Parigi. In questo modo, Torino smetterebbe di essere una città decentrata e diventerebbe il cuore di un grande corridoio europeo. Cosa che, ad esempio, non è successa a Brindisi, a Taranto e a molti di quei poli industriali nati negli anni Sessanta, anche sotto la spinta dell’intervento dello Stato".

Insomma, hanno vissuto un trauma? "Certo, è proprio così. Anche perché l’Italia, in fondo, è rimasta caratterizzata da una forte anima manifatturiera: ha sempre guardato con attenzione all’industria. Così, quando muore una fabbrica, si resta male, si vive un lutto. E non è solo una questione di stipendio. Si pensi a Ivrea, una città che, senza Olivetti, praticamente non sarebbe esistita. La gran parte della popolazione che ha vissuto l’epoca d’oro dell’industria ora avverte una sorta di diminutio. Il turismo, insomma, non ha la forza di sostituire la fabbrica, anche perché non ha mai fatto un salto di qualità per ’industrializzarsi’".