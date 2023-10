La moglie di Will Smith: "Separati da 7 anni, ma non divorzieremo"

Jada Pinkett e Will Smith vivono "vite completamente separate" da almeno sette anni. È stata la stessa attrice a rivelarlo in un’intervista al Today Show. Nonostante questo però i due non sono ancora divorziati e, anzi, "stanno ancora tentando di capire" quale potrà essere il futuro del loro matrimonio. Jada e Will sono sposati dal 1997 e in passato erano già emersi segnali di crisi – come una relazione di lei con il cantante Augustin Alsina – ma le due star avevano dichiarato di essere una coppia aperta. Riguardo alla scelta di tenere segreta la separazione, Pinkett ha spiegato che lei e Will non erano "ancora pronti a parlarne".

Jada ha aggiunto che la separazione era già in atto all’epoca della serata degli Oscar del 2022, quando Will Smith (nella foto) schiaffeggiò pubblicamente il conduttore Chris Rock che aveva fatto una battuta sull’alopecia di cui soffre l’attrice.