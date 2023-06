La missione di Meloni (e dell’Ue) In arrivo i primi fondi a Tunisi L’accordo c’è, ma Saied resiste

di Alessandro Farruggia

La Tunisia non molla nel no al Fmi. E così Giorgia Meloni, che aveva raggiunto l’obiettivo politico di portare a Tunisi la presidente della Commissione Ursula Von del Leyen e un falco come il premier olandese Mark Rutte, ritagliandosi un ruolo di “ponte“ nei rapporti tra l’Europa e i Paesi nordafricani, ha chiesto al ministro degli Esteri Antonio Tajani – che ieri è partito in missione negli Stati Uniti, e a Washington vedrà il segretario di Stato americano Antony Blinken e la direttrice generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva – di dire alla direttrice del Fmi, e prima a Blinken. che l’Italia è pronta a offrirsi per giocare un "ruolo di garanzia" con le parti per cercare di raggiungere un compromesso che eviti il collasso della Tunisia. I margini sono molto stretti, ma la mossa dell’Italia è la sola che può sbloccare l’impasse.

L’obiettivo Ue era fare pressione su Tunisi proponendo la firma in tempi brevi di un memorandum di partnership allargata e mettendo subito sul piatto 150 milioni di euro che potrebbero diventare 900 se Tunisi accettasse il piano di riforme chiesto dall’Fmi in cambio del finanziamento a 1,9 miliardi di dollari. Per questo Giorgia Meloni è tornata a Tunisi, stavolta con la presidente della Commissione, e il primo ministro olandese portando il piano di assistenza finanziaria e l’accordo sul patto per le migrazioni.

Una missione, osservano fonti diplomatiche, che "è un altro segnale positivo del ruolo che viene riconosciuto all’Italia". "Sono trascorsi appena 10 giorni dall’incontro a tre di Chisinau, quando Meloni, von der Leyen e Rutte hanno discusso della possibilità di una visita per a Tunisi. E il traguardo è stato raggiunto in tempi ristrettissimi. Molto rilevante è la dichiarazione congiunta che contiene impegni importanti". L’intesa di massima con i tunisini è stata sì trovata, ma c’è un macigno: le riforme chieste dall’Fmi sono precondizione per garantire un flusso di soldi che allevierebbe la crisi tunisina e consentirebbero di qualificare la Tunisia come "paese terzo sicuro".

Ma su questo la risposta dell’uomo forte di Tunisi rimasta la stessa. Già nella serata di sabato, l’autocrate aveva avvertito che la Tunisia "non ha intenzione di fare la guardia di frontiera di altri Stati" e ieri ha rincarato la dose. "La soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare in Tunisia migranti in cambio di somme di denaro – recita un comunicato della presidenza tunisina – è disumana e inaccettabile, così come le soluzioni di sicurezza si sono dimostrate inadeguate, anzi hanno aumentato le sofferenze delle vittime della povertà e delle guerre". "Il Fondo monetario – ha aggiunto – deve rivedere le sue ricette dopodiché si potrà arrivare a una soluzione. Che non può essere dei diktat e quelle tradizionali porteranno solo ad un ulteriore aggravamento delle condizioni sociali". E le speranze europee tornano nel cassetto.

E dire che la squadra europea ci aveva provato. "È nel nostro comune interesse rafforzare le relazione e investire nella stabilità e nella prosperità del Paese con un pacchetto di partenariato che rafforzerebbe i nostri legami in modo reciprocamente vantaggioso", ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nella dichiarazione congiunta con la premier Giorgia Meloni e Rutte. "La Commissione – ha aggiunto – valuterà l’assistenza macrofinanziaria non appena sarà trovato l’accordo (con il Fmi, ndr) necessario". "Vogliamo arrivare al Consiglio europeo di fine giugno con un memorandum d’intesa già firmato tra Ue e Tunisia", ha detto la premier italiana Giorgia Meloni.

Ma il punto è che i soldi europei arriveranno solo dopo un accordo tra Fmi e Tunisia. Il che, allo stato, resta improbabile a breve. Peccato, perché il memorandum di cooperazione era una buona mossa. Il pacchetto avrebbe riguardato quattro aree: il rafforzamento dei legami economici e commerciali, una alleanza nell’energia, la gestione dei flussi migratori e una intesa su ricerca istruzione e cultura e la creazione di un "partenariato di talenti" tunisini. Ma Saied voleva aiuti senza condizioni, e così ora la palla passa all’Fmi. Se Tajani (anche con l’aiuti degli americani) non lo convincerà a una maggiore flessibilità, l’intesa è congelata.