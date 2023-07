La ministra salvata Respinta la sfiducia Santanchè: mai mentito

di Cosimo Rossi

"È una bellissima giornata", non può che rallegrarsi la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, del compatto sostegno della maggioranza di governo incassato ieri. Al termine di quasi tre ore di dibattito, non esente da intemperanze, l’aula del Senato respinge infatti come da pronostico la mozione di sfiducia individuale presentata nei suoi riguardi dal Movimento 5 stelle: 111 i voti contrari, 67 a favore, nessun astenuto. Coi 10 senatori di Azione-Italia Viva che, come annunciato, hanno invece disertato il voto; con ciò rinfocolando l’animosità che li trova sovente in polemica coi pentastellati.

Daniela Santanchè rimane dunque titolare del dicastero del Turismo. Nelle file della maggioranza, tuttavia, ci si fanno poche illusioni che il voto di ieri significhi la chiusura del caso politico. Tantopiù in considerazione del fatto che proprio ieri il caso giudiziario si è arricchito della notizia di un nuovo filone d’inchiesta per truffa ai danni dello Stato aperto dalla procura di Milano a carico delle aziende dell’esponente di Fratelli d’Italia. E che si va ad aggiungere a quelle per falso in bilancio e bancarotta per le quali la ministra del Turismo è indagata.

La maggioranza preferirebbe che Santanchè non prendesse nuovamente la parola dopo l’autodifesa pronunciata a inizio mese sempre nell’aula di palazzo Madama. Lei invece replica. Un intervento breve, nel quale ripete di non aver mai mentito, insistendo sul fatto che le accuse riguardano la sua attività professionale: "Ho difficoltà a comprendere una mozione di sfiducia individuale che non ha come oggetto il mio operato da ministro – dice Santanchè –, e che ha come oggetto fatti antecedenti il mio giuramento da ministro per i quali ritengo già di aver chiarito in quest’aula la verità".

Fango diffuso a mezzo di inchieste "pseudo-giornalistiche", accusa la ministra. Cui fa eco il capgruppo di FdI, Lucio Malan, che definisce la mozione di sfiducia "un tentativo di strumentalizzare una vicenda" promulgata dai media al fine di "infangare e screditare il lavoro del ministro e di tutto il governo".

Ma il capitolo resta aperto e controverso. Nel caso in cui l’inchiesta producesse un rinvio a giudizio, la premier si troverebbe infatti alle prese con la spinosa decisione sulla compatibilità della ministra col suo ufficio da cui il voto di ieri l’ha esentata. L’indole legalitaria indurrebbe infatti Giorgia Meloni a imporre un passo indietro. Sennonché, intervenendo nel dibattito, la capogruppo di Fi Licia Ronzulli non perde occasione per insistere sulla dottrina che vuole tutti innocenti sino alla condanna definitiva non solo dal punto di vista giudiziario ma anche dell’opportunità politica; tanto per non ammainare la bandiera del garantismo in merito a cui Meloni ha già smentito le sortite del ministro di Giustizia Carlo Nordio.

Che il voto di ieri non sia risolutivo lo prova la blanda difesa d’ufficio con cui il capogruppo leghista, Massimiliano Romeo, etichetta la mozione di sfiducia come "un errore politico" che "ha rafforzato il ministro, il premier Meloni e diviso l’opposizione". Concetti che suonano identici alle critiche pronunciate dal Terzo polo nei riguardi della mozione di sfiducia per motivare la decisione di non partecipare a voto un voto che ricompatta solo la maggioranza. Assenza che suscita l’ira del movimento, il cui leader Giuseppe Conte, non essendo senatore, tuona a mezzo social che "disertare è essere complici". Mentre dall’aula è Stefano Patuanelli a provocare qualche gesto scaramantico da parte della maggioranza quando ricorda che a pochi mesi da ogni sfiducia individuale sono caduti gli ultimi tre governi: "Forse si ricompatta la maggioranza – osserva –, ma sicuramente non porta bene". In ogni caso non è finita: "Ripresenteremo la mozione alla Camera", fa infatti subito sapere il leader grillino.