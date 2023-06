La minaccia di Putin "Useremo armi a uranio"

La Russia si riserva il diritto di utilizzare munizioni all’uranio impoverito come risposta. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nell’incontro con i giornalisti che stanno coprendo il conflitto in Ucraina, commentando la notizia apparsa ieri sul Wall Street Journal su possibili forniture a Kiev da parte degli Stati Uniti di armi con uranio impoverito. Il presidente della Federazione russa non ha escluso poi la creazione di una "zona di sicurezza" nei territori occupati dalle truppe di Mosca.