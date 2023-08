La Milano di Monterossi "Metropoli incattivita, paradiso per i privilegiati coi quartieri bombe sociali"

di Fabrizio

Carcano

"Non vedo un’emergenza sicurezza a Milano, ma vedo una città dove c’è tanto nervosismo. E dove c’è un incattivimento". Alessandro Robecchi, classe 1960, milanese doc, da oltre quattro decenni racconta nero su bianco la sua città e i suoi continui cambiamenti, da attento giornalista e soprattutto da giallista di successo. Lo fa attraverso gli occhi dei suoi personaggi, su tutti il suo protagonista, Carlo Monterossi, autore televisivo diventato investigatore per caso e per necessità, che indaga tra le pieghe nascoste di una città descritta capitolo dopo capitolo, senza sconti. Una serie cult per i lettori milanesi (e non solo), tanto da aver avuto una trasposizione televisiva con una serie dove Monterossi viene interpretato dall’attore milanese Fabrizio Bentivoglio.

Robecchi Milano vive davvero un’emergenza sicurezza? Che ne pensa il suo Carlo Monterossi?

"Il mio Monterossi è un buon borghese, un privilegiato, credo che consideri il crimine di una grande città come un elemento endemico, e del resto sa anche lui che le statistiche dicono che i numeri dei reati sono in diminuzione. Ovviamente si guarda in giro, sa che c’è una delinquenza di strada, scippi, rapine, aggressioni, più odiosa quanto più colpisce strati deboli della popolazione. Forse il sovrintendente Ghezzi potrebbe dire qualcosa di più, è lui che gira per le strade, che vede, diciamo così, Milano dal basso".

Sì, Ghezzi e Carella, due poliziotti che lei chiama "cani da polpaccio", loro cosa direbbero?

"Hanno entrambi un forte senso della giustizia, ognuno a suo modo. Certo, a Carella parte la sberla, spesso, ma Ghezzi, che è vecchio del mestiere, saprebbe inquadrare il contesto. Il senso di insicurezza, la sensazione che il crimine stia dilagando, dipende in gran parte da forti situazioni di disagio sociale. Penso al grande spazio che è stato dato alle gang di rapper dei quartieri intorno a San Siro, penso a piazza Selinunte, di cui Ghezzi si è occupato (in Torto marcio, per esempio, che uscirà nella seconda stagione della serie Monterossi, in autunno). Si è parlato molto di loro perché fanno "colore", ma il vero problema, lo penso io, ma lo pensa anche il sovrintendente Ghezzi, è la bomba sociale di un quartiere, non l’unico a Milano, che chiamare "ghetto" non è esagerato, con una popolazione povera, senza paracaduti, con il welfare che annaspa. In una delle città più ricche e glamour del mondo ci sono 13mila alloggi popolari sfitti, e poveracci che dormono in macchina. Così si rischia di innescare una bomba sociale autentica, che finisce nascosta dai crimini di quei pochi ragazzini che fanno i delinquenti imitando modelli importati. Questa è un po’ la doppia faccia di una città che ai più poveri non pensa, adagiata sui suoi miti, e poi si ritrova situazioni esplosiva come quella che Ghezzi e Carella conoscono bene a poche fermate di metro dal bosco verticale".

Servirebbe potenziare la presenza di forze dell’ordine?

"Chiunque, figurarsi i miei sbirri, direbbe che una volante in più è meglio di una volante in meno, ovvio. Però la militarizzazione non è la risposta. È già successo in passato, dopo gravi fatti di cronaca, che si chiamassero le camionette dell’esercito, militari in divisa con il mitra in mano, "città sicure", mi sembra più immagine che una strategia per risolvere i disagi veri. Resta il problema di una città sempre più incattivita e violenta, anche per via della tanta cocaina che gira, e qui non mi riferisco solo ai giovani: oggi se metti una freccia per svoltare all’ultimo momento ti arrivano addosso insulti e minacce da persone con la bava alla bocca e gli occhi fuori dalle orbite. Se avessero un’arma nel cruscotto ti sparerebbero volentieri. Gli sbirri dei miei libri si muovono lì in mezzo, non è facile, per loro". Ecco, spesso dai suoi romanzi esce una Milano incattivita.

"È così. Vedo, e mi preoccupa molto, un nervosismo collettivo e un incattivimento che ha dietro una spiegazione sociale: Milano sta diventando una città per ricchi, che premia i ‘vincenti’ e spinge ai margini chi non può permettersela. Ci sono molte persone in difficoltà, c’è una piccola borghesia impaurita dallo scivolare in basso, questo incattivisce tutti. Ghezzi lo dice chiaro a Monterossi: lei ha ottimi airbag, non si farà male, perché è un vincente in una città che premia quelli che vincono. Ma tutti gli altri? ".

Come è cambiata la città rispetto alle prime indagini di Monterossi?

"In questi anni alcuni semi malati sono germogliati, così Milano è diventata una città di grandi diseguaglianze, una città dove se hai i soldi vivi benissimo e hai tutto a portata di mano, mentre chi resta indietro ha serissimi problemi di sopravvivenza, e in molti casi – penso ai quartieri intorno alla stazione, per esempio – di vera disperazione. Per questo i miei romanzi non parlano di Milano, ma di parecchie Milano che ci sono in città".

2 - continua