La merenda top per l’estate

L’estate per i bambini è sinonimo di ore e ore trascorse a giocare al parco o sulla spiaggia. In vacanza, quindi, la merenda, a metà mattina e metà pomeriggio, diventa una pausa importante per assicurare loro la giusta carica energetica. Fondamentale, quindi, scegliere alimenti facilmente digeribili che non impegnino troppo la digestione e che coprano dal 7 al 10% delle calorie quotidiane (tra le 100-125 calorie per un bambino di 6 anni e le 180-200 circa per un adolescente).

Prima regola poi, per aiutarli ad affrontare caldo e afa, assicurare un giusto apporto di liquidi per mantenere una buona idratazione. Via libera all’acqua che disseta e reintegra i sali minerali, limitando thè, succhi di frutta e bibite zuccherate e gasate che sono ipercalorici, saziano poco e non hanno benefici nutrizionali. Discorso a parte per il latte. È un vero e proprio alimento e quindi non va consumato durante il giorno come bevanda. Tutti i nutrizionisti poi sono concordi nell’affermare che alla base di una merenda sana ci sono i carboidrati che assicurano una fonte energetica di rapido utilizzo, quali la frutta, cui andrebbero aggiunti carboidrati complessi ad assorbimento più lento (pane integrale e cereali, ricchi di fibre).

Frutta e verdura non devono mai mancare perché ricche di vitamine, minerali e fibre, così come un po’ di proteine e una piccola quota di grassi (evitando quelli saturi) che, se consumati nelle giuste quantità, forniscono energia e apportano acidi essenziali che favoriscono l’assorbimento delle vitamine liposolubili. Altra buona abitudine, alternare dolce e salato. É stato dimostrato che mangiare tutti i giorni cibi zuccherati crea una sorta di dipendenza al gusto dolce che sarà difficile modificare crescendo. Nella lista degli snack del benessere perfetta anche la frutta secca, albicocche, prugne o pesche disidratate, chips di banana o di mela, noci, mandorle, nocciole, anarcardi e semi oleosi, validissimi spezza-fame.

A complemento, ideale uno yogurth (naturale, quelli alla frutta spesso sono zuccherati e solo all’apparenza ’sani’), una fetta di pane integrale con miele, marmellata o con un po’ di prosciutto e qualche fettina di pomodoro. Via libera al gelato, una o due volte al massimo la settimana, purchè artigianale e alla frutta, dal minor apporto calorico e più digeribile, privilegiando i sorbetti che sono prodotti senza latte.

Da tenere in considerazione come alternativa sfiziosa e colorata, le ’smoothies bowls’, mix di frutta (anche congelata per una consistenza simile a quella dei gelati e per un plus di freschezza) frullate con yogurth o con latte di cocco, di mandorla, di soia o di riso e con l’aggiunta di cereali, muesli, frutta secca. Il loro aspetto accattivante e ludico è un fattore da non trascurare soprattutto nei bambini.