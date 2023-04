La memoria condivisa? Prima i valori

Davide

Nitrosi

Non è la memoria condivisa ciò che serve a un Paese. Anzi, inseguire questa chimera può essere rischioso, perché quando si vuole costruire la cosiddetta memoria condivisa si parte dal presupposto che ognuna della parti abbia pari dignità nella ricostruzione storica, lo stesso diritto di essere ricordato con accezioni positive o quanto meno neutre. E quindi la memoria condivisa inseguita a ogni costo diventa la sintesi di memorie inevitabilmente diverse, mediata dalle forze politiche contemporanee e dai loro equilibri, ma non basata sulla verità storica. Nulla a che fare con la Storia, quindi: semplicemente un’interpretazione. Adriano Prosperi, professore di Storia moderna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha scritto nel suo saggio ‘Un tempo senza storia’ (Einaudi, 2021) che "storia e memoria condivisa vanno in direzioni opposte. L’una esplora e racconta il passato, l’altra lo cancella e sull’oblio incide un patrimonio comune, tonificante e falso".

Ciò che serve all’Italia non è la ricerca al ribasso di una memoria che vada bene a tutti, ma il rispetto della verità storica e il giudizio che ne deriva. L’urgenza non è appianare conflitti, ma non dimenticare. Il rischio c’è: quante falsità circolano sugli eccidi nazifascisti o sulla Shoah, quanti tentativi di negare le responsabilità. Ma la storia è chiara: carnefici e vittime sono distinti. Parliamo di giornata della Memoria, non della memoria condivisa. Una memoria non filtrata da interpretazioni, ma scritta col rigore della conoscenza storica. I costituenti lo sapevano: nella Carta non hanno trascritto una memoria che vada bene a tutti, ma hanno fissato i valori della nostra democrazia. Sentirsi italiani non significa condividere interpretazioni neutrali ma i valori costituzionali. La nostra identità è quella: quei valori ci rendono cittadini al di là del luogo di nascita, del colore e della passione politica.