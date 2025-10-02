La mattanza dentro casa

PAUPISI (Benevento)A 48 ore dal duplice omicidio che fa sprofondare i 1.600 abitanti di Paupisi (Benevento) nella voragine dell’orrore, si mette a fuoco una dinamica su cui resta ancora molto da spiegare. Siamo di fronte a una tragedia familiare dalle tante pieghe emotive e ora in molti, tra amici e familiari, si battono il petto perché si sono girati dall’altra parte o hanno sottovalutato i segnali di tempesta. Salvatore Ocone, agricoltore di 58 anni, ha ucciso la moglie Elisa, 49, e il figlio Cosimo di 15 anni, colpendoli con una grossa pietra raccattata nel giardino. La figlia più grande, Antonia di 16 anni, è stata, invece, gravemente ferita alla testa ed è, attualmente, all’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia). "Le sue condizioni sono stabili ma gravi", dice il direttore sanitario, Fulvio Aloj.

Le fasi del delitto e della cattura dell’omicida sono state ricostruite dal procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò: un quadro di insensata violenza domestica, consumatasi tra le 6 del mattino e le 19. Ocone avrebbe colpito alle prime luci dell’alba la moglie e la figlia nel sonno, mentre non è chiaro quando sia avvenuto il ferimento mortale di Cosimo. L’uomo ha poi caricato i due figli agonizzanti in macchina, abbandonando la scena del crimine e dando così inizio a una fuga in auto verso il Molise. I carabinieri, supportati da un elicottero dotato di sistemi di monitoraggio all’avanguardia, hanno scovato la Opel Mokka tra balle di fieno in un uliveto a Ferrazzano. Ocone, che si era disfatto dei cellulari, è stato bloccato dai militari che si sono calati dall’elicottero, senza opporre resistenza. Sul piano giudiziario, l’agricoltore dovrà rispondere di duplice omicidio pluriaggravato, tentato omicidio pluriaggravato e sequestro di persona. Durante le due ore di interrogatorio ha ammesso i fatti materiali, ma si è difeso dicendo di aver agito spinto dalle vessazioni familiari, da un atteggiamento aggressivo e dominante della moglie Elisa, un comportamento che, a suo dire, si sarebbe accentuato nell’ultimo scorcio del loro matrimonio durato 25 anni (avrebbero dovuto festeggiare le nozze d’argento tra qualche settimana).

Un aspetto rilevante riguarda le condizioni psichiatriche dell’omicida. Il procuratore ha rivelato che Ocone soffriva di psicosi cronica e, nel 2011, fu sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Questo suggerisce un quadro di vulnerabilità mentale, potenzialmente legato a una patologia che può aver influito sulle sue azioni violente. Nonostante ciò, non risultano precedenti penali o episodi di violenza familiare segnalati prima dell’evento, né vi erano state denunce o allarmi riguardo a comportamenti aggressivi da parte di Ocone. Solo ora, dopo la tragedia, qualcuno in paese si è ricordato di un episodio di alcuni anni fa quando Ocone si spogliò per strada e si rifugiò nudo in chiesa.

L’azione violenta di Ocone ha comunque distrutto la sua famiglia. Il figlio Mario, 23 anni, che da tempo lavora a Rimini per sfuggire al clima tossico della sua famiglia, è restato senza fiato quando i parenti gli hanno raccontato quello che è successo. "Non pensavo che potesse arrivare a tanto", ha detto tra le lacrime. "Sono profondamente scosso e travolto dal senso di colpa per non essere stato presente. Sono convinto che, se fossi stato in casa, tutto questo non sarebbe successo. Mio padre, già malato dal 2010-2011, ma seguiva regolarmente le cure prescritte". In un giorno la sua famiglia si è sbriciolata. Ora dovrà prendersi cura della sorellina, se riuscirà a superare le terribili ferite.