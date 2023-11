La marea fucsia di Roma: "Stop al patriarcato. Noi ci vogliamo vive"

"Donna, vita e libertà". Non potrebbe esser più chiaro il richiamo della marea fucsia increspata di rosso, come i fazzoletti al collo e strisce sul volto, che ha inondato Roma. Sono decine, centinaia di migliaia ("siamo in 500mila", diranno le organizzatrici) che sfilano sotto il cielo limpido di un pomeriggio sferzato dal vento, rispondendo alla convocazione di Non una di meno in occasione della 24esima giornata mondiale contro la violenza di genere.

Non una di più, sarebbe anzi il caso di dire, parafrasando lo striscione in apertura del movimentato e policromo corteo: "Se domani tocca a me brucia tutto". Parole tratte da una lirica dell’attivista peruviana Cristina Torres-Cáceres – "Se domani sono io, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima" – condivisa e rilanciata dal movimento femminista nato in Argentina nel 2015. E citate anche da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, la 22enne assassinata dall’ex fidanzato, il cui caso ha infine demolito il muro di gomma.

"Ci vogliamo vive e libere" suona uno dei cori che sale dai manifestanti. Donne, in maggioranza. Uomini anche, in abbondanza. Ma "oggi i maschi stanno dietro", avverte un megafono. Due, anche tre generazioni venute a dichiarare che il senso del "possesso non può far parte di una relazione affettiva", a dire "stop al patriarcato", a suonar fischietti e intonar canzoni. Col sorriso che prevale in volto, nonostante la consapevolezza dei 107 femminicidi da inizio anno.

L’alluvione che riempie dal Circo Massimo a piazza San Giovanni è tale da sommergere ogni residuo di polemica. A cominciare da quella su Gaza, provocata dal fatto che la piattaforma condanna la politica di Israele. "Solidarietà anche alle donne israeliane che sono state aggredite e stuprate – puntualizza l’organizzazione –. Abbiamo citato la Palestina perché è in atto una feroce aggressione alle civili e ai civili". La guerra, del resto, "è l’espressione più alta del patriarcato".

Non si fa dunque tener lontana dalle polemiche Elly Schlein. Proveniente dal congresso di Sinistra Italiana a Perugia, dove non c’è stata occasione di incontrarsi con Giuseppe Conte per l’agognata (da alleati e giornalisti) photo opportunity, la segretaria del Pd abbraccia invece al Circo Massimo il leader della Cgil Maurizio Landini. "Tante generazioni insieme contro la violenza di genere in tutte le sue forme – dichiara Schlein – È ora di dire basta. Indignazione e rabbia non bastano, vogliamo fermare questa mattanza".

Spiegano infatti le organizzatrici che la manifestazione "non vuole essere una commemorazione delle vittime di femminicidio, ma un punto di concentrazione della rivolta alla violenza strutturale che colpisce le nostre vite". Rivolta che prende di mira anche il governo e il centrodestra del tutto assenti.

Attimi di tensione quando davanti alla sede Pro vita e famiglia viene srotolato lo striscione "Voi pro vita, noi pro vibra", accusando l’associazione di "incarnare il patriarcato più becero".

