La Marcia Alzheimer. Seimila persone in corsa contro la malattia

C’è una grande festa, a Cesena, che oggi vedrà 6mila persone andare l’una di fianco all’altra. Partenza dalla città di buon mattino, colazione leggera, abiti comodi. Si arriva fino al mare. Migliaia di persone comuni, centinaia di atleti (loro faranno una mezza maratona, i primi una più tranquilla marcia), qualche volto noto. In prima fila, ad esempio, con il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ci saranno il vescovo, monsignor Giuseppe Caiazzo, ma anche l’ex premier Romano Prodi e il presidente della Cei e vescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi. Ciascuno con la propria forza, ciascuno per le proprie possibilità.

Prodi ha promesso che farà tutto il percorso, ma lui si sa, è atletico. Però c’è chi ai 16 chilometri preferirà i 6 della ‘Piccola marcia’ e chi serenamente si aggregherà a Cesenatico per la ‘Mini Marcia’ di soli 2 chilometri. A quell’ora gli atleti della mezza maratona dedicata all’ex ct della nazionale, Azeglio Vicini, saranno già sotto la doccia. Avranno già lasciato la Romagna, invece, le 70 persone che dal primo all’8 settembre hanno fatto Una vacanza che non si dimentica. Titolo che non è solo un gioco di parole, poiché la memoria, in tutto questo discorso appare cruciale. Il tema è l’Alzheimer, la malattia che si mangia i nostri ricordi, dai più personali fino alle conoscenze più basilari.

Era fine anni Novanta quando su queste colline, a Mercato Saraceno, l’associazione Amici di casa insieme diretta da Stefano Montalti, alla sua epoca, nel 1976, il primo cittadino più giovane d’Italia, decisero di non disperdere il percorso di assistenza maturato negli anni avviando i primi Caffè Alzheimer. Luoghi di aggregazione e memoria perché, oltre alla cura e alla ricerca scientifica, gli ammalati di Alzheimer ma soprattutto i familiari che se ne prendono cura hanno bisogno per prima cosa della medicina più preziosa: la socialità. Vedersi, parlarsi, stare insieme, reimparare a ricordare grazie alla medicina dell’affetto e degli abbracci.

Nel frattempo è nata la Fondazione Maratona Alzheimer, che con il contributo di ricercatori e medici ha messo appunto un modello di Caffè Alzheimer diffuso poi in tutta Italia. Sono ottantuno, in sedici regioni italiane. Tutti gli anni riunisce ammalati e volontari a Cesena per un grande Forum che preveda anche il mondo sanitario. Mondo che, si sa, ha bisogno di fondi. E allora perché non invitare tutti gli altri? Così sono nate negli anni la mezza maratona, grazie all’Asd Maratona Alzheimer, e la marcia, ma l’obiettivo è ben più profondo di una normale raccolta fondi.

Il fatto è che correre e camminare fa bene a tutti, e poi facendolo si lascia un’impronta, che non a caso è il simbolo della manifestazione. L’impronta è memoria, è il ricordo, un bene prezioso per chi da anni lotta contro l’oblio della malattia. Ma migliaia di impronte sono più difficili da cancellare di una sola, ed ecco il senso dell’evento in una metafora. "È prioritario abbattere il muro dello stigma e dell’indifferenza – spiega Montalti –. Perché lo stigma cancella la soggettività, l’indifferenza nega la possibilità stessa di un incontro. Indagare le cause delle demenze, cercare terapie efficaci è indispensabile. Ma nel frattempo c’è una vita che chiede di essere vissuta. E la felicità, il benessere, la dignità, non dipendono dall’assenza di malattie, dipendono dalle relazioni. Da come si viene guardati, ascoltati, riconosciuti. Da come si è amati, anche quando si fa fatica a ricordare". E ricordare poi, in fondo, è ciò che ci rende umani.